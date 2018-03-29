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Сувениры из Карелии представят на выставке в Риме
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Сувениры из Карелии представят на выставке в Риме 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
На выставке «Красота в многообразии» будет представлена туристская сувенирная продукция и атрибуты этнографического туризма с разных регионов России.
Cегодня, 29 марта в Российском центре науки и культуры в итальянской столице открывается уникальная выставка художественных сувениров из регионов России «Красота в многообразии».
Карелия представлена на выставке работами Гильдии мастеров. На экспозиции презентованы работы Любови Дыховой, Светланы Башевой, Елены Гиссиевой, Марины Лебедевой, Романа Леонтьева, Георгия Пастухова, Юлии Гущиной, Айли Питкя, Михаила Пешкова, Нины Беличевой, Ольги Степанян, ООО «Карельские узоры» (директор Нина Николаевна Алехина), Михаила Якубенко, Константина Новожилова, ООО Компания «Инталия» (директор Николай Юрьевич Авраменко), Михаила Фелютина, Алексея Дарьева, Дарьи Ершихиной, Дарьи Березиной и Kareliandesign.
Оформлением выставки занималась карельский дизайнер Яна Пермякова — член Союза дизайнеров России, член Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве Республики Карелия, арт-директор Центра дизайна интерьера, преподаватель Школы дизайна.
На выставке «Красота в многообразии» будет показана туристская сувенирная продукция и атрибуты этнографического туризма. Помимо Карелии, Россию на выставке будут представлять: Республика Татарстан, Республика Дагестан, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Калининградская, Липецкая, Тульская, Свердловская, Ленинградская, Тюменская области и др.
По материалам: ptzgovorit.ru
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