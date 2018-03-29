Художник из Петербурга Дмитрий Попов: «Я — одно и единственное в мире произведение искусства»

Дмитрий Попов открыл в инстаграме галерею диких и талантливых арт-селфи, где предстал в кутюре из проволоки и фольги. И бы тут же запатентован американским Vogue!

Если вы еще не подписаны на аккаунт @dmitrr, сделайте это немедленно. Снятыми преимущественно на камеру айфона автопортретами авангардный художник Дмитрий Попов наследует Синди Шерман и Владу Монро, но на свой миллениальский лад, то есть нисколько на них не похож. Под хештегом #busybeingART он изобретает культ самого себя, обыгрывает в кадре секс и чистоту, люкс и нищету, красоту и уродство. Он превращает себя в арт-объект, используя для этого обычные предметы вроде картонных коробок или десятков метров фольги: из них получаются русалочий хвост, смокинг или свадебное платье. Его посыл — показать всем, что каждый может, более того, обязан стать произведением искусства и что повседневность можно превратить в вечность с помощью фантазии, нескольких метров проволоки и иронии. Есть я. Есть окружающая среда и окружающие меня люди. Есть время и пространство. Есть потребности и стремления. Есть реальный и эфемерный миры. Есть чувства и чувственность. Есть ощущение самого себя и ощущение самого себя здесь и сейчас. Есть целая жизнь. И с этим нужно что-то делать.

Я отвергаю условности. Никому на самом деле не интересно, как меня зовут, сколько мне лет, откуда я и сколько документально подтвержденных заслуг в моем прошлом. Это всего лишь вопросы вежливости, тактичности, мнимой заинтересованности и собственной ограниченности, недопонимания и страха перед сторонним превосходством.

Я отстаиваю вседозволенность. Мы все хотим быть свободными, но не каждый задумывается о том, что это слово значит в широком смысле. Свобода — это не то, что остается за пределами законов и устоев тех обстоятельств, в которых приходится существовать, это — возможность быть самим собой в любой ситуации. Я не боюсь быть осужденным за индивидуальность.

Надо научиться слушать и мыслить дальше колких высказываний, брошенных в пустоту.

Я принимаю себя. Нет идеальных людей, точно так же нет идеальных идеалов. Это всего лишь дело вкуса. Поэтому постоянно нужно заниматься самовоспитанием и саморазвитием. Нельзя угодить всем, но можно заставить всех уважать себя.

Я люблю себя. Ибо если этого не сделаю я, не сделает и никто другой.

Я нашел Бога в себе. Просто надо научиться слушать и мыслить дальше колких высказываний, брошенных в пустоту. Бог в каждом — это способность к любым свершениям, это безграничность мира и это именно твой шанс оставить след в истории человечества.

Я даю шанс людям. Своим творчеством я показываю, что можно быть кем угодно, можно делать все, к чему лежит душа, конечно же, если во всем присутствует здравый смысл. Своим творчеством я объясняю, что каждый момент жизни может быть запоминающимся, прекрасным и неповторимым, если ты сам в это веришь. Своим творчеством я утверждаю, что я — одно и единственное в этом мире произведение искусства, и это именно то, к чему стоит стремиться всем и каждому.

Каждая работа несет в себе смысл. Например, задумав сюжет о пластической индустрии, я хотел обойтись без клише со скальпелями и прочими холодными инструментами. Ведь решаясь на операцию, люди стремятся к поэтизированной реальности. Поэтому на лице вместо чертежа хирурга у меня кружево, а шприцы наполнены жемчугом.

Я хочу донести до людей, что каждый является произведением искусства, каждый может сделать что-то значительное и интересное из их повсе­дневной рутины. Мне это не кажется чем-то экстра­ординарным. Просто я в этом убежден.

Фото: Максим Баев Стиль: Эльмира ТулебаеваБлагодарим кафе «Брат» и пространство Freedom за помощь в проведении съемки