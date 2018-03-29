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Первый всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие» пройдет в Москве в июле
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Первый всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие» пройдет в Москве в июле 

Москва24 27 минут назад
Фото: Москва24
С 2 по 5 июля в центральном выставочном зале «Манеж» Союз архитекторов России проведет Первый всероссийский фестиваль с международным участием «Архитектурное наследие».
Участники и партнеры фестиваля, который планируют проводить раз в два года, — гильдии, союзы, музеи, библиотеки, архивы, фонды, реставраторы, архитекторы, художники, госорганы субъектов РФ, отвечающие за сохранение объектов культурного наследия, архитектуру и строительство, зарубежные неправительственные организации и другие.
Конкурсы В рамках фестиваля предусмотрено четыре смотра-конкурса:
1. «Регионы России». Там продемонстрируют лучшие примеры сохранения памятников архитектуры, развития градостроительного садово-паркового искусства и создания новой жизни в исторических поселениях. Важной задачей станет выявление проблемных вопросов по сохранению наследия в регионах. «Золотой», «Серебряный» и «Бронзовый» дипломы, а также специальные награды присудят администрациям субъектов РФ и организациям муниципальных органов в регионах страны.
2. «Лучший объект сохранения и развития» определит лучшие работы по сохранению и приспособлению объектов архитектурного наследия к современным условиям, в том числе промышленных и инженерных сооружений. Специальные награды будут присуждены научным и проектным коллективам, архитекторам, инженерам, исследователям.
3. В номинации «Лучшая студенческая работа» дипломы вручат студентам и коллективам преподавателей профильных вузов и колледжей, которые разрабатывают учебные проекты в сфере сохранения архитектурного, природного и градостроительного наследия России.
4. Ну а победителями конкурса «Лучшее печатное издание» станут исследователи, архитекторы, историки и эксперты, чьи опубликованные работы способствуют популяризации сохранения всех видов наследия, а также творчества его авторов.
Выставки Выставки фестиваля продемонстрируют собрания отечественных и зарубежных проектных работ. В программе и «Архитектурное наследие России XX века. От авангарда до модернизма», и международная выставка «Зарубежный опыт сохранения памятников архитектуры», и «SOS. Спасаем вместе», которая посвящена объектам, нуждающимся в срочных мерах.
Деловая и культурная программы В рамках фестиваля запланировано немало мастер-классов, встреч, лекций и не только. Гости смогут принять участие в международной научной конференции «Архитектурное наследие России — XX век. От авангарда до модернизма», посетить круглые столы департамента культурного наследия Москвы и международной общественной организации «Europa-Nostra», мастер-классы на стендах мастеров реставрации. Кроме того, деловая программа включает в себя лекции, дискуссии, презентации и церемонию награждения лауреатов.
Ну а культурная программа готовит экскурсии по Москве и Московской области для специалистов городов России и зарубежья, а также концерты национальных коллективов нашей страны.
Подробная информация доступна по ссылке.
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