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Выставка испанского искусства открылась в Галерее Церетели
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Выставка испанского искусства открылась в Галерее Церетели 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Выставка «Между абстракцией и фигуративностью. Поэтика испанского искусства 50 — 60-х годов ХХ века» открылась в четверг в Галерее искусств Зураба Церетели.
"Я привез прекрасный подарок для жителей и гостей Москвы — великолепную выставку", — сказал посол Испании Игнасио Ибаньес.
В экспозицю вошло 36 произведений живописи, рисунка и скульптуры из частных коллекций. Участники выставки — художники двух групп: «Мадридские реалисты» как представители фигуративности, и «Эль Пасо» — художники— абстракционисты. Это первая выставка, где вместе представлены работы всех членов групп.
Художники группы «Эль Пасо» старались покончить с академизмом, использовать новые техники, которые были не известны в Испании — вместо холста использовали мешковину или металлизированную ткань, сыпали на картины песок, приклеивали предметы к холсту, царапали его, писали пастозно. В тоже самое время художники-реалисты не рассматривали себя как группу. «Мадридские реалисты» придерживались фигуративности, стараясь обновить ее, предпочитая отражать личные переживания.
Выставка организована Институтом Сервантеса в Москве и Российской академией художеств при поддержке Московского музея современного искусства. Выставку «Между абстракцией и фигуративностью. Поэтика испанского искусства 50-60-х годов ХХ века» можно будет посетить с 30 марта по 19 апреля.
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