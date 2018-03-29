Выставка испанского искусства открылась в Галерее Церетели

МОСКВА, 29 марта. / ТАСС /. Выставка «Между абстракцией и фигуративностью. Поэтика испанского искусства 50 — 60-х годов ХХ века» открылась в четверг в Галерее искусств Зураба Церетели

"Я привез прекрасный подарок для жителей и гостей Москвы — великолепную выставку", — сказал посол Испании Игнасио Ибаньес

В экспозицю вошло 36 произведений живописи, рисунка и скульптуры из частных коллекций. Участники выставки — художники двух групп: «Мадридские реалисты» как представители фигуративности, и «Эль Пасо» — художники— абстракционисты. Это первая выставка, где вместе представлены работы всех членов групп.

Художники группы «Эль Пасо» старались покончить с академизмом, использовать новые техники, которые были не известны в Испании — вместо холста использовали мешковину или металлизированную ткань, сыпали на картины песок, приклеивали предметы к холсту, царапали его, писали пастозно. В тоже самое время художники-реалисты не рассматривали себя как группу. «Мадридские реалисты» придерживались фигуративности, стараясь обновить ее, предпочитая отражать личные переживания.

Выставка организована Институтом Сервантеса в Москве и Российской академией художеств при поддержке Московского музея современного искусства. Выставку «Между абстракцией и фигуративностью. Поэтика испанского искусства 50-60-х годов ХХ века» можно будет посетить с 30 марта по 19 апреля.