Ли Цзо перевел стихотворение о весне в южных провинциях Китая

Автор: Ду Му Перевод: Ли Цзо Азы китайской каллиграфии

书法韵语 虚实相间靠提按， 日月之中减一半。 明暗轻重最难配， 沉实飘逸两相安。 撰 联 书 法 ：李 佐 Автор: Ли Цзо Рука каллиграфа должна пространство кистью соизмерить, В «луне» и «солнце» сократи черты наполовину ты внутри. И яркость, и полет штриха — все точно подбери, Чтоб в глубине и легкости гармонии достичь.

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Ли Цзо родился 11 июля 1957 года в Пекине. В 1983 году окончил факультет русского языка Пекинского педагогического университета. Затем более 20 лет преподавал русский язык в Пекинском университете путей сообщения. За годы преподавательской деятельности Ли Цзо активно переводил произведения русских и советских поэтов на китайский язык, свои переводы он публиковал в периодических изданиях. Стихотворные переводы Ли Цзо получили признание на всекитайском конкурсе по переводу с русского на китайский язык.

В настоящее время Ли Цзо преподает китайский язык в Белорусском государственном университете. Недавно в Минске при поддержке посольства КНР в Беларуси вышел стихотворный сборник его переводов «Сто избранных лирических стихотворений Ли Бо», сборник был передан в фонд Национальной библиотеки Республики Беларусь.

Ли Цзо — известный каллиграф, двукратный лауреат первой премии на всекитайском конкурсе каллиграфов. Изучать искусство каллиграфии он начал с детства.

В Минске состоялось четыре выставки каллиграфических произведений Ли Цзо. В ноябре 2012 года его каллиграфические работы приняли участие в Международной выставке каллиграфии в Москве. В апреле 2013 года восемь каллиграфических произведений кисти Ли Цзо пополнили фонд Национального музея изобразительных искусств Республики Беларусь.

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