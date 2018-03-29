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Три успешных самарских бизнесмена решили напомнить всем о своём художественном образовании
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Три успешных самарских бизнесмена решили напомнить всем о своём художественном образовании 

ТРК Губерния 50 минут назад
Писали три товарища. Успешных самарских бизнесменов объединяет общее прошлое: все они в юности учились живописи. И как оказалось, все эти годы продолжали писать картины — каждый в своей уникальной манере. И вот 20 лет спустя, после окончания училища они решились на совместную выставку. Чем художники удивляли самарскую публику, знает Елена Шишкина.
Все трое — Андрей Курочкин, Игорь Фроликов и Валентин Кубриков — не видят ничего удивительного в том, что несмотря на успешную карьеру в бизнесе они столько лет хранили преданность искусству.
Даже совершенно неискушенному зрителю ясно, как отличаются друг от друга по манере письма эти три автора. В галерее «Вавилон» лиричные натюрморты с цветами Фроликова сменяются мрачноватыми итальянскими пейзажами Курочкина, масштабными и яркими работами Кубрикова.
Совместную выставку они даже назвали «Вопреки», намекая на свою непохожесть и движение против привычного образа жизни. Но все авторы подчеркивают, что различия не мешают им оставаться друзьями.
На выставке представлено порядка 50 картин и скульптур. Все работы — пейзажи, портреты, натюрморты — можно увидеть до 10 апреля в галерее «Вавилон».
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