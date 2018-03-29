131 учащегося детских школ искусств наградят именными стипендиями губернатора Подмосковья

Именные стипендии губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в 2018 году получит 131 учащийся детских школ искусств, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Именными стипендиями губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2018 году будет награжден 131 учащийся детских школ искусств из 2 тысяч детей и подростков Московской области, проявивших способности в области науки, искусства и спорта», — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева

Среди стипендиатов — Елизавета Дергунова, которая обучается в Детской художественной школе Электростали . По итогам 2016 года она была лауреатом премии президента России по поддержке талантливой молодежи. В 2017 году — лауреатом Московской областной выставки-конкурса «Дмитровская палитра» и лауреатом Московского областного академического очного конкурса рисунка и живописи.

В рамках проекта министерства культуры Московской области «Моя первая выставка» в апреле 2018 года планируется открытие персональной выставки Дергуновой.

«Именную стипендию губернатора получит и Роман Дзичковский — учащийся детской школы искусств имени А. Н. Верстовского Химок. Роман был лауреатом I степени нескольких международных, всероссийских и региональных театральных фестивалей. Дипломантом XVI молодежных Дельфийских игр России в номинации «Художественное чтение», — уточняется в сообщении.

В числе стипендиатов Анна Ропот и Анастасия Артемова — учащиеся детской школы искусств №1 имени Г. В. Свиридова Балашихи. За время учебы девочки были неоднократными победителями многих международных, всероссийских и региональных конкурсов исполнителей на струнных инструментах.

В 2017 году в конкурсах, фестивалях, выставках, олимпиадах и других творческих проектах для учащихся детских школ искусств и студентов творческих колледжей приняли участие около 150 тысяч человек, что на 50 тысяч больше, чем в 2016 году. Около 2 тысяч человек стали лауреатами и победителями международных, всероссийских и областных конкурсов.