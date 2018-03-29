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Выставка «Юные герои сороковых, пороховых»
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Выставка «Юные герои сороковых, пороховых» 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
Сегодня в Государственном музее обороны Москвы открылась выставка «Юные герои сороковых, пороховых». На ней представлены личные вещи, которые принадлежат девчонкам и мальчишкам, сражавшимся против фашистов. Экспозиция продлится до 2 сентября.
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