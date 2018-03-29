Выставка «Юные герои сороковых, пороховых»

Сегодня в Государственном музее обороны Москвы открылась выставка «Юные герои сороковых, пороховых». На ней представлены личные вещи, которые принадлежат девчонкам и мальчишкам, сражавшимся против фашистов. Экспозиция продлится до 2 сентября.