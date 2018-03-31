Американец ироничный и глубокий фотопроект о смотрительницах русских музеев

Как известно, красота в глазах смотрящего. Американский фотограф Энди Фриберг (Andy Freeberg) пошел дальше знаменитого утверждения, и в своем фотопроекте «Guardians» показал красоту смотрящих. А если быть точнее, то смотрительниц, которые работают в самых известных музеях России. «360» предлагает посмотреть теплую, ироничную и очень интересную коллекцию фотографий.

Красота смотрящих

Энди Фриберг побывал в самых известных музеях Российской Федерации, где и обратил свое внимание на то, что музейные сотрудницы удивительным образом гармонируют с произведениями искусства, за которыми они приглядывают. А иногда даже удачно дополняют картины или скульптуры.

Andy Freeberg Photography / Facebook

Когда вы рассматриваете картины или скульптуры, то присутствие рядом с вами смотрительниц — неотъемлемая часть вашего знакомства с искусством. Я уверен, что изучение этих женщин не менее интригующе, чем изучение самих художественных произведений

— Энди Фриберг.

Andy Freeberg Photography / Facebook

Очарование музея и не только

Как рассказал фотограф, женщины-смотрительницы его просто очаровали. Энди удалось пообщался с каждой из работниц музеев и узнать, что каждая из них очень любит свою работу в первую очередь за приобщение к искусству, и конечно, «это лучше, чем сидеть у подъезда».

Andy Freeberg Photography / Facebook

Что скрыто за работой в музее

На первый взгляд, любому посетителю может показаться, что работницы музеев скучают, но это огромное заблуждение. Все женщины могут очень многое рассказать об экспонатах, представленных в музеях.

Andy Freeberg Photography / Facebook

Также в музеях России работают бывшие историки и ученые, которые очень много знают о создании произведений искусства.

Сначала кажется, что смотрительницы скучают, им неинтересно, но это только на первый взгляд. Большинство из них любит свою работу. Они многое знают и могут рассказать об искусстве. В русских музеях я встретил вышедших на пенсию историков, стоматологов, учёных. Одна женщина добирается на работу по три часа, но она уверена, что это гораздо лучше, чем сидеть у подъезда и жаловаться на болячки, как многие старушки

— Энди Фриберг.