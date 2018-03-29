Ещё
Американец сделал любопытные фотографии смотрительниц русских музеев
Далее:
Читайте также:
Ещё

Американец сделал любопытные фотографии смотрительниц русских музеев 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Американский фотограф Энди Фриберг (Andy Freeberg) побывал в самых известных музеях России и там обратил внимание, что музейные сотрудницы удивительно гармонируют с картинами, за которыми они приглядывают, а иногда даже удачно их дополняют.
Когда вы рассматриваете картины или скульптуры, то присутствие рядом с вами смотрительниц — неотъемлемая часть вашего знакомства с искусством. Я уверен, что изучение этих женщин не менее интригующе, чем изучение самих художественных произведений, поделился эмоциями Энди Фриберг.
По словам американца, женщины-смотрительницы просто очаровали его. И он постарался пообщаться с каждой из них.
Сначала кажется, что смотрительницы скучают, им неинтересно, но это только на первый взгляд. Большинство из них любит свою работу. Они многое знают и могут рассказать об искусстве. В русских музеях я встретил вышедших на пенсию историков, стоматологов, учёных. Одна женщина добирается на работу по три часа, но она уверена, что это гораздо лучше, чем сидеть у подъезда и жаловаться на болячки, как многие старушки.
Из своего путешествия по музеям России американец привёз серию «Guardians» — ироничную, тёплую, интересную коллекцию фотографий. Давайте на них посмотрим.
Ранее «Ридус» писал про украинца, который прославился тем, что 10 лет фотографировал из окна лавочку во дворе своего дома и снял удивительные истории — грустные и неожиданные.
Ридус: последние новости
Фантастических животных создал художник с помощью магии фотошопа Скандальный карикатурист высмеивает пороки человечества злыми рисунками Названо число погибших при пожаре в Кемерово детей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»61
Самые заметные роли Олега Анофриева4
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией150
Охлобыстин с женой потеряли шестого ребенка
72 года: самые длинные сериалы в мире2
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение