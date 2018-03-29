Американец сделал любопытные фотографии смотрительниц русских музеев

Американский фотограф Энди Фриберг (Andy Freeberg) побывал в самых известных музеях России и там обратил внимание, что музейные сотрудницы удивительно гармонируют с картинами, за которыми они приглядывают, а иногда даже удачно их дополняют.

Когда вы рассматриваете картины или скульптуры, то присутствие рядом с вами смотрительниц — неотъемлемая часть вашего знакомства с искусством. Я уверен, что изучение этих женщин не менее интригующе, чем изучение самих художественных произведений, поделился эмоциями Энди Фриберг.

По словам американца, женщины-смотрительницы просто очаровали его. И он постарался пообщаться с каждой из них.

Сначала кажется, что смотрительницы скучают, им неинтересно, но это только на первый взгляд. Большинство из них любит свою работу. Они многое знают и могут рассказать об искусстве. В русских музеях я встретил вышедших на пенсию историков, стоматологов, учёных. Одна женщина добирается на работу по три часа, но она уверена, что это гораздо лучше, чем сидеть у подъезда и жаловаться на болячки, как многие старушки.

Из своего путешествия по музеям России американец привёз серию «Guardians» — ироничную, тёплую, интересную коллекцию фотографий. Давайте на них посмотрим.