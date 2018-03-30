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Жена бросила мужа с собакой в пустой белой квартире, но он не отчаялся
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Жена бросила мужа с собакой в пустой белой квартире, но он не отчаялся 

Ридус 36 минут назад
Фото: Ридус
Жена бросила Рафаэля Мантессо (Rafael Mantesso) на его тридцатый день рождения. Она забрала всю мебель, технику, одежду, кухонную утварь, фотографии и предметы быта. В пустой белой квартире остались брошенный муж и белый бультерьер, названный в честь знаменитого дизайнера обуви Джимми Чу.
Рафаэль не отчаялся и стал фотографировать собаку на белом фоне. Для создания интересного художественного образа мужчина рисовал вокруг Джимми Чу новый мир. Так с помощью творчества человек с разбитым сердцем вернул себе вдохновение и радость жизни. На аккаунт художника и собаки в Instagram подписались уже более 600 тысяч человек, а серия забавных фотографий была опубликована в книге, которую можно купить на Amazon по цене от 6 до 15 долларов.
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