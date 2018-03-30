Резчик по камню Лю Нэнфэн из Чунцина

Чунцин, 29 марта / Синьхуа / — 60-летний Лю Нэнфэн — специалист по передаче искусства резки по камню, нематериального культурного наследия муниципального уровня Чунцина /Юго-Западный Китай/. Чтобы усовершенствовать технику обработки камня и научиться подражать наскальным рельефам дацзу, он провел много времени в пещерах и прослушал учебный курс, организованный местным правительством. Искусство Лю Нэнфэна усовершенствовалось, а его скульптуры с каждым разом становились все изящнее. В 1990-х годах он вернулся на родину и принял участие в образовании компании «Наскальные рельефы дацзу». В 2013 году возникла художественная мастерская муниципального уровня Лю Нэнфэна. Сейчас мечта Лю Нэнфэна заключается в том, чтобы передать традиционное искусство наскальных рельефов дацзу следующему поколению. Фотографии Синьхуа / Ван Цюаньчао

Чунцин, 29 марта /Синьхуа/ — 60-летний Лю Нэнфэн — специалист по передаче искусства резки по камню, нематериального культурного наследия муниципального уровня Чунцина /Юго-Западный Китай/. Чтобы усовершенствовать технику обработки камня и научиться подражать наскальным рельефам дацзу, он провел много времени в пещерах и прослушал учебный курс, организованный местным правительством. Искусство Лю Нэнфэна усовершенствовалось, а его скульптуры с каждым разом становились все изящнее. В 1990-х годах он вернулся на родину и принял участие в образовании компании «Наскальные рельефы дацзу». В 2013 году возникла художественная мастерская муниципального уровня Лю Нэнфэна. Сейчас мечта Лю Нэнфэна заключается в том, чтобы передать традиционное искусство наскальных рельефов дацзу следующему поколению. Фотографии Синьхуа / Ван Цюаньчао

Чунцин, 29 марта /Синьхуа/ — 60-летний Лю Нэнфэн — специалист по передаче искусства резки по камню, нематериального культурного наследия муниципального уровня Чунцина /Юго-Западный Китай/. Чтобы усовершенствовать технику обработки камня и научиться подражать наскальным рельефам дацзу, он провел много времени в пещерах и прослушал учебный курс, организованный местным правительством. Искусство Лю Нэнфэна усовершенствовалось, а его скульптуры с каждым разом становились все изящнее. В 1990-х годах он вернулся на родину и принял участие в образовании компании «Наскальные рельефы дацзу». В 2013 году возникла художественная мастерская муниципального уровня Лю Нэнфэна. Сейчас мечта Лю Нэнфэна заключается в том, чтобы передать традиционное искусство наскальных рельефов дацзу следующему поколению. Фотографии Синьхуа / Ван Цюаньчао