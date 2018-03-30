Ещё
Форум «Мусульманский мир — 2018» пройдет в Перми в начале апреля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Форум «Мусульманский мир — 2018» пройдет в Перми в начале апреля 

РИА «ФедералПресс» 42 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На торжественном открытии форума будут присутствовать председатель Центрального Духовного управления мусульман (ЦДУМ) России верховный муфтий РФ Талгат Таджуддин, первый зампред Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов, митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий.
Главным событием его деловой программы станет научно-практическая конференция «Ислам в России: традиции и современность, опыт регионов». Она пройдет 5 апреля.
Также пройдут конференции, семинары и круглые столы по вопросам мусульманского образования, противодействию радикализму и экстремизму, сохранению культурной идентичности народов, традиционно исповедующих ислам, мусульманскому предпринимательству, роли молодежи в продвижении мусульманской культуры и другим темам.
Традиционно на форуме будет представлена и культурно-историческая экспозиция, в рамках которой посетители могут ознакомиться с экспонатами, относящимися к истории и культуре этой религии. Впервые на форуме будут представлены редкие предметы из фондов Музея исламской культуры при музее-заповеднике «Казанский Кремль». Экспозиция объединена общей темой «Коран — притяжение гармонии» и насчитывает около 40 предметов.
Пермская государственная художественная галерея представит выставку живописи о мире Востока. Будет работать читальный зал, организованный Краевой библиотекой им. А. Горького.
Форум представит и ярмарку товаров и услуг, относящихся к культуре мусульман. В ходе программы «Наследие веков» выступят национальные творческие коллективы из Перми и края. Завершающим событием форума станет VI Межрегиональный конкурс чтецов Корана.
Фото: expoperm.ru
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«Мону Лизу» запретили вывозить из Лувра «Викторину «Югре – 900» еще нужно переварить» На Ямале в третий раз проходит Арктический культурный форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»72
Самые заметные роли Олега Анофриева4
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией151
Охлобыстин с женой потеряли шестого ребенка1
72 года: самые длинные сериалы в мире2
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение