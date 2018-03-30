Форум «Мусульманский мир — 2018» пройдет в Перми в начале апреля

Главным событием его деловой программы станет научно-практическая конференция «Ислам в России: традиции и современность, опыт регионов». Она пройдет 5 апреля.

Также пройдут конференции, семинары и круглые столы по вопросам мусульманского образования, противодействию радикализму и экстремизму, сохранению культурной идентичности народов, традиционно исповедующих ислам, мусульманскому предпринимательству, роли молодежи в продвижении мусульманской культуры и другим темам.

Традиционно на форуме будет представлена и культурно-историческая экспозиция, в рамках которой посетители могут ознакомиться с экспонатами, относящимися к истории и культуре этой религии. Впервые на форуме будут представлены редкие предметы из фондов Музея исламской культуры при музее-заповеднике «Казанский Кремль». Экспозиция объединена общей темой «Коран — притяжение гармонии» и насчитывает около 40 предметов.

Пермская государственная художественная галерея представит выставку живописи о мире Востока. Будет работать читальный зал, организованный Краевой библиотекой им. А. Горького.

Форум представит и ярмарку товаров и услуг, относящихся к культуре мусульман. В ходе программы «Наследие веков» выступят национальные творческие коллективы из Перми и края. Завершающим событием форума станет VI Межрегиональный конкурс чтецов Корана.

Фото: expoperm.ru