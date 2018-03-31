На выставку Третьяковской галереи собрались толпы новосибирцев. Пустили не всех желающих

Днём 31 марта новосибирцы попали очередь в Художественном музее — там начала работать выставка из Третьяковской галереи. Попасть на нее смогли не все желающие.

По наблюдениям корреспондента НГС, около 15 часов в музее перестали продавать билеты — число посетителей достигло допустимого уровня. Одновременно во всех залах музея могут находится не более 250 человек.

Толпа людей в это время была у кассы, а также в залах с выставкой. Один из мужчин, разгневанный большим числом посетителей и очередью на выставку, потребовал вернуть ему деньги за билет, так как он не был готов ждать. Деньги мужчине вернули, передаёт корреспондент.

Новая выставка начала свою работу вчера — 30 марта.

Как пояснили корреспонденту в пресс-службе Художественного музея, выставка занимает холл и четыре зала на третьем этаже музея.

«Ажиотаж — это ожидаемо, это закономерно. Не каждый день в город приезжают такие выставки. А у нас люди в определённой степени соскучились по таким проектам. Конечно, всем интерсено, всем хочется посмотреть. Такая психология людей, закон этого жанра — когда приезжает что-то интересное все скорее бегут посмотреть», — отметили в пресс-службе.

В музее подчеркнули, что ажиотаж спадёт примерно через неделю-полторы, тогда можно будет посмотреть картины в спокойной обстановке.