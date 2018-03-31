Ещё
На выставку Третьяковской галереи собрались толпы новосибирцев. Пустили не всех желающих
Далее:
Читайте также:
Ещё

На выставку Третьяковской галереи собрались толпы новосибирцев. Пустили не всех желающих 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Днём 31 марта новосибирцы попали очередь в Художественном музее — там начала работать выставка из Третьяковской галереи. Попасть на нее смогли не все желающие.
По наблюдениям корреспондента НГС, около 15 часов в музее перестали продавать билеты — число посетителей достигло допустимого уровня. Одновременно во всех залах музея могут находится не более 250 человек.
Толпа людей в это время была у кассы, а также в залах с выставкой. Один из мужчин, разгневанный большим числом посетителей и очередью на выставку, потребовал вернуть ему деньги за билет, так как он не был готов ждать. Деньги мужчине вернули, передаёт корреспондент.
Новая выставка начала свою работу вчера — 30 марта.
Как пояснили корреспонденту в пресс-службе Художественного музея, выставка занимает холл и четыре зала на третьем этаже музея.
«Ажиотаж — это ожидаемо, это закономерно. Не каждый день в город приезжают такие выставки. А у нас люди в определённой степени соскучились по таким проектам. Конечно, всем интерсено, всем хочется посмотреть. Такая психология людей, закон этого жанра — когда приезжает что-то интересное все скорее бегут посмотреть», — отметили в пресс-службе.
В музее подчеркнули, что ажиотаж спадёт примерно через неделю-полторы, тогда можно будет посмотреть картины в спокойной обстановке.
Такая ситуация, вспомнили в музее была, в частности, когда, Сбербанк проводил акцию бесплатного посещения, на выставке конструкций, созданных по чертежам Леонардо да Винчи, а также на выставке Никаса Сафронова.
ngs.ru: последние новости
В Вашингтоне открылась выставка — новосибирец узнал в ней свои картины, пропавшие 30 лет назад Популярная уличная художница написала двухметровые картины о грёзах красавиц Nokia, ожерелье принцессы Леи и кресло-шар: в Новосибирск привезли шедевры финского дизайна
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»81
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией153
Самые заметные роли Олега Анофриева5
5 боевиков с брутальными героями
Как и за что артисты получают звания9
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение