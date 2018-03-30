В Петрозаводске подвели итоги конкурса «Кукла в каждом окне–2018»

В конкурсе поучаствовали около 120 композиций, сделанных не только в Петрозаводске, но и в других городах Карелии.

Участники общегородского флешмоба «Кукла в каждом окне–2018», который провел Театр кукол Карелии, прислали «ВКонтакте» и на почту около 120 фотографий с изображением куклы, сидящей на окне.

На суд жюри фотографии представили школы-интернаты № 21 и № 23, Заозерская школа № 10, детские сады № 71, 83, 89, 104. Самым массовым оказался петрозаводский детский сад № 83, где в конкурсе приняли участие семь групп — от малышей до выпускников. В этом году в акции участвовали не только петрозаводчане, но и жители Костомукши, Пудожа и поселка Лоухи.

Из множества работ нужно было выделить всего три. Их выбирали лучшие художники Театра кукол Карелии — заведующая постановочной частью Марина Зленко и художник-постановщик Полина Чуфырёва.

Художники оценивали не степень оригинальности куклы, не профессионализм ее творца и не искусство автора фотографии, а мастерство придуманной композиции, ее атмосферность и театральность.

После продолжительных споров художники выбрали три лучших фотографии с куклами. К сожалению, поскольку призовые пригласительные только на два лица, в число призеров не смогли включить две достойные работы (Оле-Лукойе и Петрушку), присланные коллективами детских садов. Но Театр кукол потом обязательно придумает, как именно поощрить эти работы.

Призы получают: Ольга Удалкина, «Ребенок, подглядывающий за жизнью кукол»; Галина Микульская, «Не нужен клад, коли в семье лад»; Галина Кочкарёва, «Мишки». Все остальные работы можно посмотреть по ссылке.