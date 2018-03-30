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Новым директором Музея искусств и дизайна в Нью-Йорке назначен Кристофер Скоатс
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Новым директором Музея искусств и дизайна в Нью-Йорке назначен Кристофер Скоатс 

АртГид 1 час назад
Фото: АртГид
Новым директором Музея искусств и дизайна в Нью-Йорке (MAD) назначен Кристофер Скоатс, в настоящее время возглавляющий Академию художеств и художественный музей Крэнбрук в Мичигане. До этого Скоатс работал директором Музея искусств Университета штата Калифорния, главным куратором Университетского музея в Санта-Барбаре. Во время работы в Крэнбруке Скоатс открыл отдел новых экспериментальных медиа, набрал в руководство новую команду и смог привлечь дополнительные средства спонсоров. Председатель правления MAD Мишель Коэн, представляя нового директора, особо отметила его опыт музейной деятельности, а также его работу с новыми медиа в современной культуре.
Источник: artnews
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