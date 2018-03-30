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Галерея «Нагорная» приглашает на персональную выставку известного российского художника
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Галерея «Нагорная» приглашает на персональную выставку известного российского художника 

Твоя Газета 58 минут назад
Фото: Твоя Газета
До 8 апреля в галерее «Нагорная» открыта выставка «Aбстракция: жизнь и свобода», которая знакомит с творчеством Евгения Ципулина, работающего в технике живопись, графика и видеоарт.
Пронизанные игрой света и красок, геометрически четкие и при этом летящие, «взрывные», фантастически емкие, объемные полотна словно звучат гимном величию мироздания и хрупкой красоте нашей планеты. Когда-то основоположник абстракционизма Василий Кандинский считал, что «поднял живопись до музыки», которая в силу своей наименьшей привязанности к чувственным формам виделась ему и его современникам высшей формой, воспроизводящей структурные основы реальности. Евгений Ципулин сравнивает свои картины с джазовой импровизацией. И поясняет, что он, «отбросив все попытки копировать мир, постепенно утратив в работах конкретность и реальность, сейчас вышел в чистое пространство, у которого нет границ. Есть только воздух, в котором свободно дышать и легко творить».
В рамках выставки также запланирована обширная развлекательно-познавательная программа.
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