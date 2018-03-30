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«Музеи не смогут отобрать у ТРЦ хотя бы малую долю трафика»
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«Музеи не смогут отобрать у ТРЦ хотя бы малую долю трафика» 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Чем мы там занимались на каникулах в детстве с родителями? Как вариант, ходили в музеи. Итак, будним днем в центре крупного города, около половины седьмого вечера, после работы решила приобщить ребенка к прекрасному.
Хорошая новость — у всех музеев есть сайты и именно по четвергам музеи работают до 8 вечера. Плохая — он-лайн покупки билетов нет, индивидуальные экскурсии не проводят.
Первый музей: извините, но мы не работаем, у нас касса до половины шестого сегодня. Почему на сайте информации нет? Да вы не волнуйтесь, у нас все равно никаких интересных выставок не проходит. Сходите в другой — в 10 минутах ходьбы, там для вас интереснее будет.
Второй музей — о, а у нас сегодня модный показ, большое событие. 700 рублей вход, детских нет. Чтобы попасть в обычный музей, купите билеты за соседним столиком. Нет, мы не знаем где продавец — наверное к показу готовится. Такое событие, такое событие!
Третий музей — просто закрыт. Потому что работает пять дней в неделю с 11 до 18. В будние дни.
Стоит ли говорить, что в четвертый музей мы пришли в 19.05, и нам не продали билет, потому что по внутренним правилам касса закрывается за час до закрытия музея?
Морали не будет, ее нет. Есть только странное чувство, что торговые объекты подсадили всех на иглу в том числе своей клиентоориентированностью и легкостью доступа. Очевидно, что музеи не смогут отобрать у ТРЦ хотя бы малую долю трафика. И не смогут воспользоваться новыми реалиями, извлечь из них пользу».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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