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Блогер Вера Афанасьева: «О Боге нельзя судить по созданному им миру, это лишь неудачный этюд»
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Блогер Вера Афанасьева: «О Боге нельзя судить по созданному им миру, это лишь неудачный этюд» 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
30 марта 1853 г. родился гениальный живописец Винсент Ван Гог.
Начав обучение и систематические занятия живописью только в 27 лет, Ван Гог за 10 лет создал более 2000 великолепных полотен.
Он так писал об этом: «Когда что-то в тебе говорит: „Ты не художник“, тотчас же начинай писать…».
Вся жизнь его прошла под эгидой творчества и любви — «Жизнь без любви я считаю греховным и безнравственным состоянием». Его преследовала душевная болезнь. Но «нормальность — асфальтированная дорога. По ней удобно идти, но цветы на ней не растут».
В 37 лет Ван Гог покончил с собой.
Жил недолго, но так, как хотел: «Если даже мне удастся в жизни поднять голову чуть повыше, я все равно буду делать то же самое — пить с первым встречным и тут же его писать». Был практически нищим при жизни, а сейчас его картины баснословно дороги. Был осмеян профессионалами, а ныне всемирно известен.
Его называют постимпрессионистом — думаю, он сам не захотел бы никаких «измов». Просто великий художник.
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