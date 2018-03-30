Бесплатный Владивосток: «Голоса Приморья», «Правила? Прочь!» и соревнования 2х2

В эти выходные погода обещает быть теплой, а значит, оставаться дома никак нельзя. PRIMPRESS подготовил подборку бесплатных событий, которые пройдут во Владивостоке 17 и 18 марта.

«Сумма частей» — будничный образ Владивостока

Выставка фотографа Дениса Коробова «Сумма частей» представляет собой инсталляцию из 60 снимков разного размера, на которых отражен будничный образ Владивостока. За прошедшие три года Коробов задокументировал жизнь города в коротких, но многочисленных сериях: «Фасады гаражей», «Искусство рекламы», «Стоянки для машин», «Под голубым брезентом», «Еда и тело», «Детские площадки». Его изображения дают новую и необычную перспективу на те моменты, которые мы называем случайными и невидимыми для обычного глаза, и которые остались бы незамеченными. Выставка продлиться в Центре Современного Искусства «Заря» до 23 апреля. Вход бесплатный.

Выставка «Однокурсники»

«Союз художников России» представляет новую выставку художников, обладающих индивидуальным почерком. В этом проекте четко просматривается лицо поколения, пришедшего в искусство в самом начале 1980-х. Искренние, веселые, полные творческих замыслов художники не сломались в 1990-е, а сегодня, в эпоху новых технологий в искусстве, продолжают оставаться художниками в традиционном понимании этого слова, чей инструмент — холст и кисти. Выставка продлится до 2 апреля. Вход бесплатный.

Кто такие «Казаки»?

1 апреля в 19.00 в мастерской арт-резиденции Фабрики «Заря», откроется выставка Алины Десятниченко «Я — казак». Посетители смогут ознакомиться с фотографиями, записями интервью и с представителями организаций, объединенных общим вопросом: «Что означает быть настоящим казаком?». Выставка предлагает один из возможных образов казачества сегодня, отражающий, с одной стороны, каким оно хочет себя представить, и с другой — каким восприняла его автор проекта. Экспозиция продлится до 8 апреля. Вход бесплатный.

Что такое современный драматический театр?

В это воскресенье, 1 апреля, в 18.00 в библиотеке «Бук» продолжиться цикл образовательных мероприятий по современной драматургии. В него входят лекции, открытые дискуссии, научно-практические занятия и мастер-классы. Театральные критики, драматурги, художественные руководители театров, режиссеры, актеры и литературоведы расскажут об особенностях новой драмы, об идейных поисках молодых драматургов и об их методах коммуникации со зрителем. Если вам кажется, что вы не театрал, то обязательно приходите, может, вам просто не везло с театрами. Вход свободный.

«Правила? Прочь!»

В эти выходные центр современного искусства «Заря» в рамках выставки « Тимур Новиков и «Новые художники» представляет специальную программу кинопоказов «Правила? Прочь!»

В программе представлены художественные и документальные фильмы, отражающие различные аспекты того, что принято называть художественным производством. Это яркие оригинальные высказывания о людях и событиях, без которых невозможно представить современное искусство.

Расписание

31 марта / 17:00 Китайские жизни Ули Зигга / реж. Михаэль Шиндхельм / 2016 г. / 93 мин. / Щвейцария. Ули Зигг — известный переводчик и один из самых влиятельных коллекционеров в мире. Впервые приехав в Китай в конце 1970-х годов, он был очарован на тот момент неизвестными миру современными китайскими художниками и внес большой вклад в последующий международный успех китайского искусства; 1 апреля / 17:00 Мэпплторп: только полюбуйтесь / реж. Фентон Бэйли Рэнди Барбато / 2016 г. / 108 мин. / США, Германия. Головокружительная биография Роберта Мэпплторпа — одного из самых известных фотографов ХХ века. Скандалы, откровенные снимки, шокирующие публику, всемирная слава и чарующий образ короля богемной жизни;

«Голоса Приморья»

31 марта в 15.00 состоится гала-концерт и торжественное награждение победителей на сцене Концертного зала Дворца культуры железнодорожников. Конкурс «Голоса Приморья» проводится уже в 26-й год подряд. Более 300 участников — представители разных профессий и ведомств, студенты, учащиеся музыкальных и образовательных школ — покажут вокальное мастерство и поборются за высокое звание «Лучший голос». Приглашаются все желающие. Вход бесплатный.

Соревнования по сборке кубик Рубика 2x2 Также в это воскресенье во Владивостоке пройдут первые городские соревнования по сборке кубик Рубика 2x2. Вместе с соревнованиями будет проходить встреча спидкуберов. Если вы умеете быстро собирать Megamix — приходите на соревнования и покажите класс! Участвовать могут все, без ограничений по возрасту!

Место: ул. Батарейная, 6а. Начало в 11 часов.