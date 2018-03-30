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В «Манеже» открылась выставка российских и японских художников
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В «Манеже» открылась выставка российских и японских художников 

ТВ Центр 58 минут назад
Фото: ТВ Центр
Каждая картина — как история преодоления. Страха, боли, сложных обстоятельств. На выставке «Такеда. Преодоление» — более 100 работ российских и японских художников, объединенных общей темой. Цель экспозиции — привлечь внимание к важности развития паллиативной помощи и новых технологий в медицине, передает «ТВ Центр».
2018-й объявлен годом культурного обмена между Россией и Японией. Именно поэтому выставка объединила творчество молодых художников из этих стран. В экспозицию вошло около 70 японских работ. Живопись, графика, видео-арт и инсталляции. Остальные работы созданы студентами Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина.
Посмотреть выставку «Такеда. Преодоление» можно до 22 апреля в выставочном зале «Новый манеж». До этого вернисаж был открыт в Санкт-Петербурге. Его поселили более 20 тысяч человек.
Юлия Степина, Андрей Талалай, «ТВ Центр», Москва.
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