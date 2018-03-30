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Воронежцев научат выступлениям перед публикой
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Воронежцев научат выступлениям перед публикой 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
4 апреля в 18:30 в библиотеке им. Никитина пройдет мастер-класс «Ораторское мастерство как инструмент достижения целей», сообщили в пресс-службе регионального департамента культуры.
Как не бояться выступлений перед публикой и научиться заражать слушателей своими идеями, мыслями и эмоциями? Обо всём этом в рамках мастер-класса расскажет преподаватель Воронежского государственного института искусств и Школы Актуального Искусства по дисциплинам «Актёрское мастерство», «Сценическая речь» и «Ораторское мастерство» Николай Кодинов, который проводит тренинги и семинары для сотрудников крупнейших отечественных компаний.
Мастер-класс пройдет по адресу: пл. Ленина, 2, к. 302.
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