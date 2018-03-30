Воронежцев научат выступлениям перед публикой

4 апреля в 18:30 в библиотеке им. Никитина пройдет мастер-класс «Ораторское мастерство как инструмент достижения целей», сообщили в пресс-службе регионального департамента культуры.

Как не бояться выступлений перед публикой и научиться заражать слушателей своими идеями, мыслями и эмоциями? Обо всём этом в рамках мастер-класса расскажет преподаватель Воронежского государственного института искусств и Школы Актуального Искусства по дисциплинам «Актёрское мастерство», «Сценическая речь» и «Ораторское мастерство» Николай Кодинов, который проводит тренинги и семинары для сотрудников крупнейших отечественных компаний.

Мастер-класс пройдет по адресу: пл. Ленина, 2, к. 302.