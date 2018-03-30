Во Флоренции расскажут о влиянии Италии на Голливуд

Во Флоренции в Музее Сальваторе Феррагамо , знаменитого обувщика и основателя одноименного модного дома, откроется выставка «Italy in Hollywood», посвященная влиянию Италии на Голливуд.

В центре внимания организаторов оказался временной промежуток 1915 — 1927гг. — период, в который Феррагамо жил в Калифорнии и активно сотрудничал с голливудскими звездами, в том числе с Джоан Кроуфорд Мэри Пикфорд , Полой Негри, Лилиан Гиш и Чарли Чаплином. Тогда же, в 1923-м, Сальваторе открыл свой первый бутик на Голливудском бульваре.

В экспозицию, построенную на биографии дизайнера, вошли фотографии, короткие видеофрагменты, инсталляции, реквизит со съемочных площадок, одежда, обувь и прочие арт-объекты. Посетить выставку, размещённую в старинном Palazzo Spini Feroni XIII века, можно будет с 24 мая 2018-го по 10 марта 2019 года.