Театральный парад воронежского Платоновфеста изменит формат

В этом году Театральный парад Платоновского фестиваля искусств пройдет в новом формате.

12 июня по проспекту Революции, от памятника Платонову до памятника Пушкину, пройдет парад-дуэль «Пушкинские игры». Как рассказали организаторы Платоновфеста, теперь это будет полноценное произведение современного искусства, огромный уличный спектакль. Концепцию парада, эскизы объектов и костюмов создаёт арт-группировка КТОМЫ под руководством известного театрального художника Анастасии Нефёдовой.

В этом году парад впервые будет иметь единую концепцию, а проект будет создаваться специально по заказу и при участии Платоновского фестиваля. Фестиваль впервые проведет свой собственный парад, в чем ему поможет творческая группа КТОМЫ.

Темой парада станут произведения Александра Пушкина, его биография и мифы, связанные с его личностью. Поэт и его герои перенесутся в XXI век и выйдут на улицы современного города. Это не канонические пушкинские образы, а его персонажи в том виде, в котором они могли бы жить сейчас — в эпоху Интернета, клипового сознания и масс-культуры. Парад состоит из 15 частей — 15 групп, каждая из которых воплощает один из сюжетов Пушкина. Всего будет представлено более 120 объектов и персонажей. Участники разыграют мини-спектакли и перформансы, будут танцевать, читать стихи, устраивать рок-концерты и взаимодействовать со зрителями.

«Почему жанр шествия обозначен как «парад-дуэль»? Потому что в основе его композиции — метафизическая дуэль между Пушкиным-Творцом и Пушкиным-Человеком. Зрители и сам Воронеж становятся секундантами — свидетелями непрекращающейся дуэли между Художником и Личностью», — рассказали организаторы.

Театральный парад, который ежегодно проходит по проспекту Революции 12 июня, стал самым массовым событием Платоновского фестиваля. В прошлом году в нем приняли участие 11 команд и уличных театров, а посмотреть на шествие пришло более 15 тысяч зрителей.