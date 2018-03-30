Три новые выставки откроются в нижегородском центре современного искусства 

Выставка «Исследование пейзажа» объединит в себе проекты художников Егора Плотникова «Пустое место» и Генсу Ана «Мембраны». В экспозиции будет представлена серия реалистических полотен, изображающих среднерусские ландшафты в духе барбизонцев и передвижников, в сочетании с миниатюрной антропоморфной пластикой. Масштабные холсты чередуются с маленькими фрагментами пейзажей.
Выставка «Гол» посвящена предстоящему чемпионату мира по футболу, несколько матчей которого пройдут в Нижнем Новгороде. В экспозицию войдут архивные снимки трех поколений спортивных фотографов — Николая, Марии и Евгения Волковых. Зрители увидят портреты легендарных футболистов Льва Яшина, Пеле, Диего Марадоны и многих других. Дополнят экспозицию работы современных фотографов.
Третья выставка — «Космос для собственного употребления» — познакомит зрителей с работами художника-графика Юрия Соболева, одно из лидеров московского неофициального искусства 1960-1970-х годов. Нижегородцам будут представлены станковые работы, дизайнерские макеты, иллюстрации для книг и журналов, печатные издания, мультфильмы режиссера Андрея Хржановского, с которым Соболев работал как художник-постановщик. В рамках параллельной программы 5 апреля состоится лекция куратора Галины Метеличенко-Соболевой «Юрий Соболев: от модульной сетки к мультимедийным экспериментам».