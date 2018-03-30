Три новые выставки откроются в нижегородском центре современного искусства

Выставка «Исследование пейзажа» объединит в себе проекты художников Егора Плотникова «Пустое место» и Генсу Ана «Мембраны». В экспозиции будет представлена серия реалистических полотен, изображающих среднерусские ландшафты в духе барбизонцев и передвижников, в сочетании с миниатюрной антропоморфной пластикой. Масштабные холсты чередуются с маленькими фрагментами пейзажей.