Центр Валентины Левко приглашает посетить концертную программу «Город влюбленных» 

Центр вокального искусства Валентины Левко приглашает на концертную программу «Город влюбленных», которая пройдет 14 апреля в Государственном музее Л. Н. Толстого на Пречистенке.
Произведения И. Кальмана, Ж. Оффенбаха, Ф. Легара, И. Дунаевского, А. Петрова, Е. Птичкина исполнят солистка Центра вокального искусства Валентины Левко, лауреат конкурса «ОпереттаLand-2017» Лилия Дианова (сопрано), солист Московского государственного академического детского музыкального театра им. Н. И. Сац Сергей Петрищев (тенор), лауреат всероссийских конкурсов Артем Борисов (фортепиано).
Начало концерта в 18.00.