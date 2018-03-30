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Центр Валентины Левко приглашает посетить концертную программу «Город влюбленных»
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Центр Валентины Левко приглашает посетить концертную программу «Город влюбленных» 

Вестник района Гагаринский 48 минут назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Центр вокального искусства Валентины Левко приглашает на концертную программу «Город влюбленных», которая пройдет 14 апреля в Государственном музее Л. Н. Толстого на Пречистенке.
Произведения И. Кальмана, Ж. Оффенбаха, Ф. Легара, И. Дунаевского, А. Петрова, Е. Птичкина исполнят солистка Центра вокального искусства Валентины Левко, лауреат конкурса «ОпереттаLand-2017» Лилия Дианова (сопрано), солист Московского государственного академического детского музыкального театра им. Н. И. Сац Сергей Петрищев (тенор), лауреат всероссийских конкурсов Артем Борисов (фортепиано).
Начало концерта в 18.00.
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