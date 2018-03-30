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МЕЖДУ АБСТРАКЦИЕЙ И ФИГУРАТИВНОСТЬЮ: Поэтика испанского искусства 50 — 60-х годов ХХ века
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МЕЖДУ АБСТРАКЦИЕЙ И ФИГУРАТИВНОСТЬЮ: Поэтика испанского искусства 50 — 60-х годов ХХ века 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Институт Сервантеса в Москве и Российская академия художеств при поддержке Московского музея современного искусства представляют выставку «Между абстракцией и фигуративностью. Поэтика испанского искусства 50 — 60-х годов ХХ века». Экспозицию составят 36 произведений живописи, рисунка и скульптуры из частных коллекций. Это уникальная возможность перенестись в ключевой для испанского искусства момент, который определил последующее развитие художественных течений в Испании. Работы восемнадцати художников прекрасно иллюстрируют мысль Альбера Камю: «чтобы быть революционером, надо еще во что-то верить там, где верить не во что».
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