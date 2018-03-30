На «Русских сезонах» в Риме представили дагестанские народные промыслы 

В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Риме в рамках фестиваля «Русские сезоны» открылась выставка художественных сувениров из различных регионов России «Красота в многообразии». Среди представленных на ней образцов народных промыслов — изделия, созданные мастером из Дагестана.
Выставка посвящена традиционным художественным промыслам, технологии и секреты которых передаются из поколения в поколение. В их числе — гжельский фарфор, вологодское кружево, национальная вышивка и игрушка, национальный костюм, изделия из металла, меха, кожи, дерева, сообщает ТАСС.
Примером самобытного вида декоративно-прикладного искусства стали унцукульские изделия, созданные мастером инкрустации металлом по дереву из Дагестана Магомедали Магомедалиевым.
Кроме того, на выставке можно увидеть уникальные предметы из янтаря, созданные В Калининградской области, украшения из бисера и металла и берестяные изделия из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, а также традиционные промыслы Липецкой, Тульской, Свердловской, Ленинградской, Тюменской области, а также Республики Татарстан и Карелии.
«Зная, что итальянская публика так чувствительно относится к искусству, к художественным промыслам, которые лежат в основе всей моды, и понимает ее так, как нигде больше не понимают в мире, именно здесь мы решили показать те художественные ремесла, то творчество, которое в разных регионах России передается из поколения в поколение», — отметила на открытии выставки директор департамента туризма Министерства культуры РФ Ольга Ярилова.
Фестиваль «Русские сезоны», названный в память о гастролях балетной труппы Сергея Дягилева, проводится во второй раз и продлится до конца года. Впервые он прошел в 2017 году в Японии и собрал более 3,5 миллиона зрителей в 42 городах страны.
В этом году «Русские сезоны» проходят в Италии. В фестивале участвуют многие известные российские коллективы, среди которых Большой и Мариинский театры, Эрмитаж и другие. Программа включает более 250 мероприятий, в том числе около 60 концертов симфонической музыки, более 50 театральных постановок, 40 балетных спектаклей и различные выставки. Параллельно проводятся презентации туристических маршрутов.