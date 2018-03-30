На «Русских сезонах» в Риме представили дагестанские народные промыслы

В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Риме в рамках фестиваля «Русские сезоны» открылась выставка художественных сувениров из различных регионов России «Красота в многообразии». Среди представленных на ней образцов народных промыслов — изделия, созданные мастером из Дагестана.

Выставка посвящена традиционным художественным промыслам, технологии и секреты которых передаются из поколения в поколение. В их числе — гжельский фарфор, вологодское кружево, национальная вышивка и игрушка, национальный костюм, изделия из металла, меха, кожи, дерева, сообщает ТАСС

Примером самобытного вида декоративно-прикладного искусства стали унцукульские изделия, созданные мастером инкрустации металлом по дереву из Дагестана Магомедали Магомедалиевым.

Кроме того, на выставке можно увидеть уникальные предметы из янтаря, созданные В Калининградской области, украшения из бисера и металла и берестяные изделия из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, а также традиционные промыслы Липецкой, Тульской, Свердловской, Ленинградской, Тюменской области, а также Республики Татарстан и Карелии.

«Зная, что итальянская публика так чувствительно относится к искусству, к художественным промыслам, которые лежат в основе всей моды, и понимает ее так, как нигде больше не понимают в мире, именно здесь мы решили показать те художественные ремесла, то творчество, которое в разных регионах России передается из поколения в поколение», — отметила на открытии выставки директор департамента туризма Министерства культуры РФ Ольга Ярилова.

Фестиваль «Русские сезоны», названный в память о гастролях балетной труппы Сергея Дягилева , проводится во второй раз и продлится до конца года. Впервые он прошел в 2017 году в Японии и собрал более 3,5 миллиона зрителей в 42 городах страны.