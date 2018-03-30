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Единственный в мире музей живой бумаги откроется в Нижнем Новгороде 1 апреля (ФОТО)
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Единственный в мире музей живой бумаги откроется в Нижнем Новгороде 1 апреля (ФОТО) 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
Здесь будет представлена экспозиция скульптур в технике папье-маше. Кроме того, на базе музея совсем скоро начнутся мастер-классы для тех, кто захочет создать собственные изделия из бумаги. Как отмечают организаторы экспозиции, аналогов такому музею в мире еще нет.
Идея создания музея у нижегородских художников Елены Сашиной и Натальи Голубевой возникла всего несколько месяцев назад.
«Сначала мы задумались о совместной экспозиции, но потом решили, а почему бы не замахнуться на нечто большее, — говорит Наталья Голубева. — На подготовку помещения и создание экспозиции у нас ушло чуть больше двух месяцев».
Как отмечает Елена Сашина, в основе создания музея лежит идея популяризировать папье-маше.
«Возможности этого материала безграничны, но почему-то многие считают, что папье-маше это только тарелочки, которые в школе мастерят», — говорит Сашина.
Экспозиция Музея живой бумаги будет постоянно обновляться и дополняться новыми экспонатами. Останется неизменным только «дух» музея — скульптура в виде дерева и живущими на нем эльфами.
Музей будет работать ежедневно начиная с 1 апреля с 11.00 до 18.00 часов по адресу: площадь Минина, дом 2/2. Выходной — понедельник.
Напомним, уникальная мультимедийная выставка открылась в нижегородском Литературном музее.
Фото автора
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