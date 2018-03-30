Ещё
В Кале пройдет выставка о кружевах в высокой моде
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Кале пройдет выставка о кружевах в высокой моде 

The Blueprint 2 часа назад
Фото: The Blueprint
В Музее кружева и моды, который находится в городе Кале на севере Франции, пройдет выставка «Haute Lace», посвященная использованию кружева в кутюрных коллекциях. В выставке примут участие 14 брендов, которые показывают коллекции на неделе высокой моды — среди них Chanel, Yiqing Yin, Valentino, Viktor & Rolf и Christian Dior. Центральной темой экспозиции станет использование кутюрными марками кружев Ливерс. Его ткут на машинах, которые создал английский изобретатель Джон Ливерс в начале XIX века, а во время промышленной революции их контрабандой вывезли в Кале. В экспозицию выставки войдут, кроме образцов кружева, фото и видео о процессе их производства. Выставка пройдет с 9 июня по 6 января 2019 года.
The Blueprint: последние новости
В Пушкинский музей привезут работы Рембрандта и Вермеера На Pitti Uomo пройдет выставка о футболе и мужской моде Музей Salvatore Ferragamo покажет выставку о влиянии Италии на Голливуд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»74
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией153
Самые заметные роли Олега Анофриева5
72 года: самые длинные сериалы в мире2
5 боевиков с брутальными героями
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение