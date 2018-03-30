В Кале пройдет выставка о кружевах в высокой моде 

В Музее кружева и моды, который находится в городе Кале на севере Франции, пройдет выставка «Haute Lace», посвященная использованию кружева в кутюрных коллекциях. В выставке примут участие 14 брендов, которые показывают коллекции на неделе высокой моды — среди них Chanel, Yiqing Yin, Valentino, Viktor & Rolf и Christian Dior. Центральной темой экспозиции станет использование кутюрными марками кружев Ливерс. Его ткут на машинах, которые создал английский изобретатель Джон Ливерс в начале XIX века, а во время промышленной революции их контрабандой вывезли в Кале. В экспозицию выставки войдут, кроме образцов кружева, фото и видео о процессе их производства. Выставка пройдет с 9 июня по 6 января 2019 года.