Выставка копий советских и российских наград проходит в фойе Театра на Перовской

Коллекцию наград собрал житель района Новогиреево Игорь Федосов.

Житель района Новогиреево подготовил тематическую выставку русских и советских орденов и медалей. Новогиреевцы могут увидеть экспозицию в фойе Московского драматического театра на Перовской еще сегодня и завтра — выставка закроется 1 апреля. Игорь Александрович Федосов собирал свою коллекцию не один год и давно хотел показать ее людям. «Конечно же, представленные награды — это не подлинники, а лишь хорошо сделанные копии, — говорит Игорь Федосов. — Я старался собрать полную коллекцию орденов и медалей разных периодов времени, чтобы показать их разнообразие и познакомить с ними как больше людей. Ведь это часть нашей истории, часть истории России». Для того, чтобы продемонстрировать свою коллекцию, Игорь Федосов изготовил специальные стенды и оформил их. Выставка уже состоялась в школе № 2093 на улице Алексея Дикого, а сейчас её могут увидеть зрители Театра на Перовской.

Адрес Театра на Перовской: улица Перовская, дом 75.

Телефон для справок: 8 (495) 375-66-09.

Фото — Театр на Перовской.