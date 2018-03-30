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Пати от Тимати: сколько стоит вечеринка в Пушкинском музее?
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Пати от Тимати: сколько стоит вечеринка в Пушкинском музее? 

Мир24 2 часа назад
Отметить день рождения в музее? Почему бы и нет! Рэпер Тимати закатил семейный праздник для своей дочери прямо в Пушкинском музее. Согласитесь, необычно! Но вот насколько допустимы такие вечеринки в исторических зданиях и может ли их заказать простой смертный? Попробуем это выяснить в нашей рубрике «Культрасследование».
Также расскажем, кто станет новым художественным руководителем МХТ имени Чехова, почему Квентин Тарантино занимается плагиатом и можно ли за неделю стать профессиональным клоуном? Смотрите программу «Культ//Туризм» 1 апреля в 8:20 на телеканале «МИР». Не пропустите!
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