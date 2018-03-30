Омичей приглашают подарить экспонаты историко-краеведческому музею

В 2018 году Омский государственный историко-краеведческий музей отмечает 140-летний юбилей, в рамках которого в мае будет открыта выставка «Дары музею».

Самые интересные, уникальные предметы, подаренные музею начиная с конца XIX в. и по настоящее время будут представлены на выставке. Посетители смогут увидеть первые поступления в музей от членов Западно-Сибирского Императорского Русского Географического общества : археологические и минералогические коллекции, листы с гербариями, этнографические предметы, раскрывающие особенности бытования и культуру казахов, сартов, персов, алтайцев и других народов.

Отдельным блоком будут представлены на выставке подаренные в разное время личные архивы известных людей, связанных с Омском и Сибирью. Из коллекции «Редкая книга» будут представлены рукописные книги к. XVIII в., периодические издания к. XIX в. — н XX в., книга А. И. Солженицына «В круге первом» с дарственной надписью автора музею.

Музей обращается ко всем неравнодушным омичам с просьбой принять участие в «днях дарения». Подарками могут стать старинные предметы, документы, семейные раритеты. Будущие экспонаты можно приносить уже сейчас, а открытие выставки состоится 19 мая, накануне Всероссийской акции «Ночь музеев».