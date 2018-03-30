«AdBlock’а на вас нет!»: художник представил, как выглядела бы жизнь без рекламы

Испанский фотохудожник Хосе Перес Игера представил, как выглядел бы мир без рекламы: с помощью фоторедактора он убрал все баннеры, вывески и рекламные объявления с улиц и шоссе, оставив на их месте чистые полотна.

Проект носит название Public Spaces — художник намеренно выбрал многозначное сочетание, которое может обозначать как «общественное пространство», так и «общественные пробелы».

В качестве эпиграфа к своей работе Хосе цитирует французского журналиста Роберта Герена:

«Кислород, азот и реклама — вот воздух, которым мы дышим».

«Сегодня реклама повсюду. Каждый из нас видит по 3 тысячи рекламных объявлений в день. Мы привыкли к ней и поэтому перестали обращать на нее внимание.

Тем временем рекламщики то и дело находят новые места и придумывают еще более агрессивные уловки с целью завладеть нашим вниманием. И все это — за счет нашего общественного пространства.

А мы не оказываем никакого сопротивления. Пришло время это изменить и избавиться от вторжения в нашу частную жизнь».

Хосе Перес Игера