От техники до одежды: выставка «Таджикистан-2018» собрала более 50 компаний

В Душанбе проходит универсальная международная выставка «Таджикистан-2018». Свою продукцию — от техники до одежды и предметов быта — представили более 50 компаний из многих государств мира. Это и ближайшие соседи, и дальние страны. Гости проявили интерес к недорогим авто из Узбекистана, сельхозтехнике из Беларуси, халяльной продукции из России и экзотическим сухофруктам из Малайзии.

Чешские бизнесмены откроют предприятия в регионах России и СНГ «Мы из Малайзии, хотя страна находится далеко, мы видим перспективу сотрудничества. Сейчас в Таджикистане представлен только малазийский кофе, но мы на выставку привезли разные масла, сухофрукты, чаи, которые не имеют аналогов. И хотим поставлять их в республику», — заявил чрезвычайный и полномочный посол Индонезии в Таджикистане Рахмат Прамоно.

Выставка, приуроченная к международному празднику Навруз, будет открыта до завтрашнего дня.

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