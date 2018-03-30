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От техники до одежды: выставка «Таджикистан-2018» собрала более 50 компаний
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От техники до одежды: выставка «Таджикистан-2018» собрала более 50 компаний 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
В Душанбе проходит универсальная международная выставка «Таджикистан-2018». Свою продукцию — от техники до одежды и предметов быта — представили более 50 компаний из многих государств мира. Это и ближайшие соседи, и дальние страны. Гости проявили интерес к недорогим авто из Узбекистана, сельхозтехнике из Беларуси, халяльной продукции из России и экзотическим сухофруктам из Малайзии.
Россия и ЕС
Чешские бизнесмены откроют предприятия в регионах России и СНГ  «Мы из Малайзии, хотя страна находится далеко, мы видим перспективу сотрудничества. Сейчас в Таджикистане представлен только малазийский кофе, но мы на выставку привезли разные масла, сухофрукты, чаи, которые не имеют аналогов. И хотим поставлять их в республику», — заявил чрезвычайный и полномочный посол Индонезии в Таджикистане Рахмат Прамоно.
Выставка, приуроченная к международному празднику Навруз, будет открыта до завтрашнего дня.
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