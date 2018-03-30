Выставка «Весь мир — Театр. Преображение» открылась в усадьбе «Влахернское-Кузьминки»

Интереснейшие произведения живописи, графики, а также макеты декораций к различным спектаклям московских театров представлены на выставке «Весь мир — Театр. Преображение». Она проходит в манеже Конного двора усадьбы «Влахернское-Кузьминки».

Художественный проект подготовлен в рамках работы творческого клуба «Старое и Новое». Экспозиция будет представлена до 13 мая. Посетить выставку бесплатно может любой желающий. Она работает в любой день, кроме понедельника и последней пятницы месяца с 10.00 до 17.30 по адресу: ул. Старые Кузьминки, д. 13, стр. 1. (вт)