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Выставка «Весь мир — Театр. Преображение» открылась в усадьбе «Влахернское-Кузьминки»
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Выставка «Весь мир — Театр. Преображение» открылась в усадьбе «Влахернское-Кузьминки» 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
Интереснейшие произведения живописи, графики, а также макеты декораций к различным спектаклям московских театров представлены на выставке «Весь мир — Театр. Преображение». Она проходит в манеже Конного двора усадьбы «Влахернское-Кузьминки».
Художественный проект подготовлен в рамках работы творческого клуба «Старое и Новое». Экспозиция будет представлена до 13 мая. Посетить выставку бесплатно может любой желающий. Она работает в любой день, кроме понедельника и последней пятницы месяца с 10.00 до 17.30 по адресу: ул. Старые Кузьминки, д. 13, стр. 1. (вт)
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