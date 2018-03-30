Картину Ван Гога выставят на аукционе впервые за 20 лет

Картину великого голландца "Женщины в дюнах за починкой сетей", написанную в 1882 году, выставят на аукционе Artcurial во Франции впервые за 20 лет.

Картину планируют продать за 5 млн евро. Полотна Ван Гога не появлялись на французских аукционах уже 20 лет.

ru.wikipedia.org

"Женщины в дюнах за починкой сетей" до недавнего времени находились в частной коллекции, а затем несколько лет хранились

в музее художника в Амстердаме.

Представитель Artcurial Бруно Юбер рассказал, что пейзаж принадлежит к раннему периоду творчества Ван Гога и является важной вехой в становлении мастера.

Торги состоятся в Париже в начале июня.