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Картину Ван Гога выставят на аукционе впервые за 20 лет
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Картину Ван Гога выставят на аукционе впервые за 20 лет 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ru.wikipedia.org
Картину великого голландца "Женщины в дюнах за починкой сетей", написанную в 1882 году, выставят на аукционе Artcurial во Франции впервые за 20 лет.
Картину планируют продать за 5 млн евро. Полотна Ван Гога не появлялись на французских аукционах уже 20 лет.
ru.wikipedia.org
"Женщины в дюнах за починкой сетей" до недавнего времени находились в частной коллекции, а затем несколько лет хранились
в музее художника в Амстердаме.
Представитель Artcurial Бруно Юбер рассказал, что пейзаж принадлежит к раннему периоду творчества Ван Гога и является важной вехой в становлении мастера.
Торги состоятся в Париже в начале июня.
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