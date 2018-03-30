«От его картин приходили в ужас»: 165 лет со дня рождения Ван Гога

«Мне очень нравится поговорка: „Как станет хуже некуда, так и на лад пойдет“. Временами я спрашиваю себя, не стало ли нам действительно „хуже некуда“, потому что мне очень уж желательно, чтобы все наконец „пошло на лад“, — Ван Гог.

Сегодня в музей Винсента Ван Гога в Амстердаме просто так не пробиться. Туристов, желающих увидеть шедевры голландского художника, всегда много, но в этом году — особенно. Если три года назад билет можно было купить в кассе музея в день посещения, то сегодня они распроданы на три дня вперед, передает корреспондент „МИР 24“ из музея Ван Гога в Амстердаме.

Зато цены на билеты весьма приемлемые — стандартный взрослый билет стоит 15 евро, посещение вместе с гидом — 23 евро, а дети до 17 лет и вовсе проходят бесплатно. Фотографировать картины строго запрещено, сам музей на своем официальном сайте фото картин Ван Гога тоже не выставляет, равно как и интерьеры музея. Голландцы строго следят за посетителями: почти к каждой работе Ван Гога приставлен охранник, а в залах ведётся видеонаблюдение. Трехэтажный музей состоит из постоянной выставки и временных экспозиций, которые часто обновляют, например, в юбилей художника открыли экспозицию „Вдохновение из Японии“. На ней представлены картины, на которые Ван Гога вдохновила японская культура. Сегодня Ван Гог — гордость не только для Нидерландов, но и всей Европы, а когда-то для них он был просто безумным художником с несносным характером, чьи картины никто не хотел покупать. Фото: Дегтерева

НИЩИЙ НЕУДАЧНИК ИЗ ХОРОШЕЙ СЕМЬИ: ЗА ЧТО НЕ ЛЮБИЛИ ВАН ГОГА

{}»В твоем письме была фраза, поразившая меня: «Я хотел бы уйти от всего, я сам причина всего и доставляю другим лишь неприятности, я один навлек эту беду на себя и других». Эти слова так поразили меня, потому что точно такое же чувство, точно то же самое, ни больше и не меньше, испытываю в душе я. Когда я думаю о прошлом, когда я думаю о будущем — о почти непреодолимых трудностях, о большой и тяжелой работе, к которой у меня не лежит душа и от которой я, вернее, мое дурное «я» охотно бы уклонилось; когда я думаю о многих людях, чьи глаза наблюдают за мной, я предвижу, что если у меня ничего не выйдет, они поймут, в чем дело, и не станут осыпать меня мелочными упреками, но, будучи искушеннее и опытнее во всем, что хорошо, честно и справедливо, всем своим видом скажут: «Мы помогали тебе и были для тебя светочем; мы сделали для тебя все, что могли. В полную ли меру своих сил трудился ты? Где же плоды нашего труда и награда за него?», — из письма брату 30 мая 1877 года.

Есть распространенное мнение о том, что Ван Гог жил в бедности, но это не так. Он родился в среднестатистической голландской семье. Его отец был пастором, а мать дочерью почтенного переплетчика и продавца книг из Гааги. Кроме того, у семьи было немало весьма влиятельной родни, близкой к сфере искусства. Ван Гог родился 30 марта 1853 года в деревушке Грот-Зюндерт, в провинции Северный Брабант. Интересно, что с самого рождения будущий художник носил имя своего покойного брата. Винстентом сначала назвали мальчика, который родился в семье первым, однако, он умер сразу же в день своего рождения. Был у Ван Гога горячо любимый младший брат Тео, а так же еще один младший брат Кор и три сестры. Но кроме Тео ни с кем из них художник фактически не общался.

В самом начале своего пути Ван Гог работал у родственников в гаагском филиале художественно-торговой фирмы Goupil & Cie. Дела сначала шли хорошо, молодого человека даже перевели в Англию. Именно на этом рабочем месте он стал лучше разбираться в искусстве. Но в результате карьеру Ван Гога во многом сгубила неудачная любовь. В те годы его впервые отвергли. Он потерял мотивацию, а вслед за ней и должность в фирме. Чтобы справиться с депрессией, Ван Гог рисовал. В последние годы жизни Ван Гога знакомые художника называли его атеистом. Но так было далеко не всегда. После увольнения он всерьез заинтересовался пасторством и думал пойти по стопам отца. Винсент проделал немало проповеднической работы, учился, общался с бедняками и пытался добиться для них больших прав. Собственно, это и стало одной из причин того, что «верхушка» отвергла пасторскую деятельность Ван Гога. Не способствовал успеху и вздорный характер молодого человека, который часто горячился и скандалил. После того, как Ван Гога отстранили от прихода, он начал чаще рисовать и всерьез задумался о карьере художника.

При поддержке брата и на полном его финансовом содержании в 1880 году Ван Гог уехал учиться в Брюссель в Королевскую Академию изящных искусств. Но уже через год бросил учебу и вернулся к родителям. Ван Гог решил, что учеба для художника занятие бесполезное, и гораздо важнее много и упорно трудиться. Интересно, что один из самых дорогих сегодня художников, который горячо любил свое дело, не признавал таких мерил, как «талант».

«Когда думаешь о людях, из чьего сердца выливаются подобные слова, вся болтовня о «природной одаренности», которую так часто слышишь от торговцев картинами, кажется мне мерзким карканьем. «У меня терпенье» — как сдержанно и достойно это звучит! Разве можно считать себя настолько мертвым, чтобы допустить, что ты уже никогда больше не будешь расти? Говорю все это для того, чтобы объяснить, почему разговоры о том, одарен ты или нет, кажутся мне такими глупыми», — писал Ван Гог.

Свои первые известные картины Ван Гог написал в 1882 году. Тогда он много работал и практиковал смешение техник на одном холсте — мела, пера, сепии, а также брал уроки у своего дальнего родственника — художника Антона Мауве. В 1888 году он нарисовал картину «Красные виноградники». Долгое время она считалась единственной проданной картиной художника. На самом деле это не так. Просто ее купили за хорошие деньги, которые помогли Ван Гогу расплатиться со всеми долгами на тот момент. Всего при жизни художника было продано около 14 работ. Но, конечно, для человека который нарисовал 2100 произведений, это тоже самое, что почти ничего.

Ван Гога постоянно беспокоило отсутствие общественного признания. Хотя говорить о том, что о нем никто не знал при жизни, неправильно. Дело в том, что на тот момент его брат Тео уже владел собственной галереей в центре Парижа, о которой, конечно, знали все художники. Несмотря на материальное благополучие, Тео завидовал таланту своего брата и его свободе. Но в то же время брат художника горячо стремился к тому, чтобы прославить Ван Гога. Именно поэтому все работы он выставлял у себя в галерее и приводил на осмотр известных художников, критиков и покупателей.

Что касается слухов до бедности Ван Гога, то они весьма преувеличены. Ван Гог почти не зарабатывал сам. И это правда. Но он никогда не жил в нищете. Все расходы оплачивал Тео: материалы, еду и аренду жилья. Брат ежемесячно присылал Ван Гогу 200 франков. А на 100 франков люди тогда содержали семью из четырех человек. Часто критики говорят о простых и неприглядных интерьерах, в которых жил и работал художник, например, в очередной раз об этом напомнили в недавно вышедшей британской картине «Ван Гог. С любовью, Винсент». На самом деле, нельзя сбрасывать со счетов минимализм голландцев. Всего пару веков назад жители Голландии были уверены в том, что дома — это защита от ветра, а никак не предмет роскоши. Так что Ван Гога тревожила отнюдь не бедность, а отсутствие любви со стороны публики. Даже мать Ван Гога, которой художник подарил не менее 200 работ, при переезде оставила их в старом доме. После чего они были навсегда утеряны.

Плодотворный период художника приходится на 1886 год, когда Ван Гог переезжает к брату в Париж. Именно в это время в работах Ван Гога появляются голубые и желтые цвета, красные тона и динамичный мазок, которые в дальнейшем сделали картины Винсента уникальными. В творчестве присутствуют спокойные и умиротворенные мотивы, вызванные влиянием импрессионистов. Меняется и значение человека в картинах, он больше не центральный персонаж. Часто человек либо отсутствует, либо выполняет второстепенную роль. Фото: Дегтерева

КАК И ОТ ЧЕГО ВАН ГОГ СХОДИЛ С УМА {}«Печаль будет длиться вечно», — сказал Ван Гог перед своей сметью.

В творчестве Ван Гога начался рассвет, но и это не привлекло на его сторону критиков. Покупатели считали картины живописца отвратительными. Этот факт художник воспринимал очень болезненно. Он уехал на юг Франции и решил, что создаст мастерскую для творцов «будущих поколений». Основное место в ней он отводил своему другу — французскому живописцу Полю Гогену . Настало время, когда Ван Гог ушел от импрессионистов и дальнейшие его работы относятся уже к постимпрессионизму.

«Вместо того, чтобы пытаться точно изобразить то, что находится перед глазами, я использую цвет более произвольно, так, чтобы наиболее полно выразить себя», — объяснял художник.

Отношения Поля Гогена и Винеснта Ван Гога прошли все этапы всего за 9 недель, начиная от дружбы и заканчивая покушением на убийство. Однажды Гоген приехал к Ван Гогу, чтобы обсудить мастерскую. Но разговор быстро перешел в спор. Гоген считал, что Ван Гог относится безалаберно к живописи, а тот, в свою очередь, обвинял Гогена в недалеком уме. Его шокировал тот факт, что друг не понимает идею работы во имя будущего. В результате в тот же день Ван Гог напал на Гогена и попытался его убить. На этот счет есть несколько версий. Одни историки утверждают, что голландец напал на француза с бритвой среди бела дня, другие — что Ван Гог попытался убить друга во сне. В любом случае, Гогену удалось чудом спастись, он уехал из мастерской и больше не возвращался. В тот же вечер Ван Гог отрезал мочку уха, пошел в бордель и подарил ее проститутке. Почему художник это сделал, доподлинно неизвестно. Существует две версии, одна гласит, что это раскаяние, другая — что это безумие.

Как бы то ни было, на следующий день Ван Гога забрали в психлечебницу и поставили диагноз «эпилепсия височных долей». Там у художника повторился приступ и его поместили в палату для буйных. С тех самых пор приступы у Ван Гога повторялись ежемесячно. Во время ремиссии он просил остаться в своей мастерской, но жители города написали письмо властям, в котором просили изолировать художника от общества. В результате в психбольнице он провел год. За это время он создал порядка 100 картин, которые приобрели особую известность: «Звездная ночь», «Пшеничное поле с кипарисами» и т.д. Основной вид полотен в это время — натюрморты и пейзажи.

Почему Ван Гог оказался в лечебнице и был ли по-настоящему болен? Известно, что помимо психологических терзаний, художник пристрастился к абсенту, и пил почти каждый день. Тогда о вреде этого напитка еще не было известно. Из-за болезни, постоянного курения и употребления абсента, Ван Гог потерял 15 зубов, заразился сифилисом от своей жены, которая в прошлом была проституткой, и начал страдать импотенцией. До того, как Ван Гог встретился со своей последней женой, ему никогда не везло в личной жизни, поэтому он был завсегдатаем борделей. А к эпилепсии у него была предрасположенность с самого детства. Можно сделать вывод, что причин для душевных переживаний было немало.

Интересно, что первое признание при жизни пришло к художнику после выхода из лечебницы, незадолго до его смерти. В 1889 году Ван Гога позвали участвовать в брюссельской выставке «Группа двадцати». Тогда полотна художника вызвали впервые интерес, как у коллег, так и любителей живописи. Но все это Ван Гога больше не радовало. В июле 1890 года он написал еще одну последнюю знаменитую картину «Пшеничное поле с воронами», а через неделю скончался. По официальной версии, Ван Гог вышел на прогулку с материалами и застрелился из револьвера для отпугивания птичьих стай. Но в 2011 году историки-искусствоведы вынесли альтернативную версию, что Ван Гога застрелил один из подростков. Через полгода после смерти художника, умер и его брат Тео, который страдал сифилисом.

Сегодня в музее Ван Гога помимо знаменитых картин, воссозданы также предметы интерьера, письма и личные вещи. Посетители подолгу останавливаются напротив «Подсолнухов» и «Звездной ночи», смотрят видеофильмы, знакомятся с монографиями и задают один и тот же вопрос: «Как человек, который постоянно мучился душевными переживаниями, писал такиие яркие, теплые и позитивные картины?» Сегодня Ван Гогу 165, сегодня в музее большая вечеринка.

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