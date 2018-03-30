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Исскуство пустыни: Burning Man приехал в Вашингтон
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Исскуство пустыни: Burning Man приехал в Вашингтон 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
В Вашингтоне открывается выставка «Без зрителей: искусство Burning Man». Все пространство галереи Ренвика отведено на презентацию арт-объектов, созданных на фестивале Burning Man, который проходит ежегодно в пустыне Невада и собирает в течение недели более 75 000 посетителей.
В названии выставки отражен один из основных принципов фестиваля — все, кто приезжает на это мероприятие, должны в нем участвовать, создавать собственные творения, просто зрителей на мероприятии не бывает. Цель выставки — передать дух фестиваля, ставшего одним из самых ярких и влиятельных явлений в современном американском искусстве.
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