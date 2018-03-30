Актеры съели собственную плоть на глазах у зрителей. Это искусство?

Латвийский художник поставил провокационный перформанс: на глазах у публики актеры съели кусочки своей поджаренной плоти. После этого на автора Артура Берзиньша обрушился шквал критики, и скандал обернулся полицейской проверкой. Сам режиссер объяснил постановку метафорой общества потребления. «360» рассказывает о перформансе и о том, как его восприняли российские деятели искусства.

Пьесу «Эсхатология» поставили в рижском культурном центре Grata JJ 10 марта. Его прямую трансляцию вели в YouTube. В начале короткого перформанса мужчина и женщина «похоронили» детские игрушки в небольших ящиках. Затем появилась девушка в белом костюме химзащиты. Она срезала со спин сидящих перед ней мужчины и женщины небольшие кусочки плоти. Затем поджарила их на сковороде и дала попробовать героям действа. Главные роли исполнили Ольга Куйкова, Янис Михеев и Суура Неттле.

Перформанс поставил латвийский художник Артур Берзиньш, известный своими провокациями. Его работы в большинстве основаны на фантасмагории и экстравагантности, что в этот раз было особенно подчеркнутым.

Искусство не должно быть прекрасным

Во время трансляции на страничке Grata JJ и под видеороликом художника на YouTube многие зрители обвинили автора в попытке «принять каннибализм в мейнстриме». На эту критику Берзиньш ответил так: «Может быть, грызение ногтей или поглощение соплей также можно считать преступлением?»

Искусство не обязано быть прекрасным и комфортным. Здесь не было никакого насилия, никто никого ни к чему не принуждал. Все действовали по собственной воле

— Артур Берзиньш.

В комментариях под роликом художник пояснил, что спектакль является метафорой, показывающей общество, которое «потребляет само себя». Захоронение детских игрушек призвано показать отступление от состояния «высшего творчества». По мнению автора, потребительство стало новой религией современного общества.

Пока люди не обрели новых смыслов существования, обществу остается только потреблять: продукты, ресурсы и друг друга

— Артур Берзиньш.

После трансляции видеозапись спектакля изучили в латвийской полиции, но не нашли признаков преступления. По данным сайта Sputnik Latvia,

из-за произведенных на импровизированной сцене действий никто не пострадал. Участники акции добровольно согласились на экзекуцию

Может стать циничным примером

Сценарист и режиссер Владимир Бортко в разговоре с «360» так прокомментировал перформанс: «Еще французский император Наполеон сказал: „Ум человеческий имеет пределы, а глупость человеческая — беспредельна“.

Художественный руководитель театра „Модерн“ Юрий Грымов сообщил „360“, что не считает подобные акции искусством.

Я к таким перформансам отношусь с большим напряжением, не воспринимаю их как вид искусства. Мне кажется, что это или хулиганство, или „прикол“, или, как в данном случае,

какая-то »клиника». Но сомнения по поводу адекватности должны делать медики

— Юрий Грымов.

Говоря о разнице в восприятии, режиссер напомнил о российском художнике Петре Павленском , который поджигал двери здания ФСБ и устраивал другие громкие перфомансы. Позднее «деятель искусства» попросил приюта во Франции. Вот только когда он продолжил акции там, его поместили в психиатрическую клинику. А если бы это сделали в России, то мировая общественность заявила бы, что «притесняют художника».

Понимаете, мы живем во время, когда перформанс является объектом искусства. Тот, что мы сейчас обсуждаем, конечно, ужасный, потому что он может стать примером для кого-то. Вот в чем проблема. Если мы видим абсолютные цинизм и каннибализм, то любые оправдания будут ни к месту

— Юрий Грымов.

«Откровенная провокация»

Искусствовед Михаил Миндлин считает, что граница между настоящим искусством и подделкой сегодня условна и сильно размыта.

Из-за этого возникает много споров и обсуждений. Искусство последних десятилетий в постмодернистский период утратило обслуживающую функцию, доставляющую удовольствие и наслаждение.

«Искусство заставляет зрителя или потребителя задуматься через призму художественных представлений об окружающем мире, в каком мире мы существуем. Художник предлагает зрителю самому осмыслить и разобраться, как относится к окружающему миру», — сказал он «360».

Но Миндлин не уверен, что спектакль «Эсхатология» является искусством. То, что декларирует автор, отчасти имеет право на существование, но только на уровне теории и рассуждений. В представленном зрителю виде это, скорее, пропаганда травматологии. Хотя подобные прецеденты в искусстве уже были, а значит, автор может рефлексировать и переосмысливать эти темы.

Концепция этого экспериментального спектакля не тянет на многослойную и многоуровневую метафору, которая должна содержаться в высоком искусстве. Все очень поверхностно, слишком буквально, без глубокой метафоры. Перформанс построен на откровенной провокации, вызывающей неприятие, отторжение,

какую-то тошнотворность

— Михаил Миндлин.

Пропаганда каннибализма

Психиатр-криминалист Михаил Виноградов считает, что демонстрация людоедства связана с психологическими проблемами.

«Спектакли типа того, что был показан в Латвии, не должны появляться на сцене. Это фактически пропаганда каннибализма. То, что в нем показано — отражение психической патологии, и, конечно, надо это запрещать. Цензура должна быть разумной и осторожной. Но, когда со сцены пропагандируется людоедство, публика будет воспринимать это по-разному.

Кто-то может посчитать, что это — норма. Вот в чем проблема, а не в том, чтобы

что-то запрещать или разрешать», — заявил он «360»

Эксперт поддержал критическую позицию по отношению к спектаклю латвийского художника. Он отметил, что людоеды были раньше, встречаются они и в наши дни. Однако полиция выделяет эту категорию в числе разыскиваемых по обвинению в убийствах. Не стоит привносить каннибализм в культуру, ведь остается риск, что зрители с каждым просмотром спектакля будут сильнее примиряться с этим недопустимым явлением.