Ещё
На музыкальную программу 1 апреля приглашает измайловцев «Устойчивое неравновесье»
Далее:
Читайте также:
Ещё

На музыкальную программу 1 апреля приглашает измайловцев «Устойчивое неравновесье» 

Управа района Измайлово города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
В день закрытия выставки «Устойчивое неравновесье» для ее посетителей будет организована музыкальная программа.
В выставочном павильоне «Арт-парк», который расположен в Измайловском парке, в воскресенье состоится закрытие выставки живописи Игоря Терехова «Устойчивое неравновесье».
Для москвичей в этот день, а точнее вечер, в 19 часов прозвучит музыкальная импровизация Глеба Ильина (флейта) и музыкальной группы «The time loops».
Напомним, что «Арт-парк» расположен по адресу: Московский проспект, с. 26 (Центральная часть парка, за Площадью Мужества). Павильон работает ежедневно с 12:00 до 20:00.
Управа района Измайлово города Москвы: последние новости
Школьники читают книги о войне и пишут отзывы Какие скульптуры могут этим летом появиться во дворе района, узнают измайловцы Школьники подготовили свои работы для Большой Пасхальной выставки
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»77
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией153
Самые заметные роли Олега Анофриева5
72 года: самые длинные сериалы в мире2
Как и за что артисты получают звания7
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение