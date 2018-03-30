На музыкальную программу 1 апреля приглашает измайловцев «Устойчивое неравновесье»

В день закрытия выставки «Устойчивое неравновесье» для ее посетителей будет организована музыкальная программа.

В выставочном павильоне «Арт-парк», который расположен в Измайловском парке, в воскресенье состоится закрытие выставки живописи Игоря Терехова «Устойчивое неравновесье».

Для москвичей в этот день, а точнее вечер, в 19 часов прозвучит музыкальная импровизация Глеба Ильина (флейта) и музыкальной группы «The time loops».

Напомним, что «Арт-парк» расположен по адресу: Московский проспект, с. 26 (Центральная часть парка, за Площадью Мужества). Павильон работает ежедневно с 12:00 до 20:00.