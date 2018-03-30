Популярные прозаические и поэтические произведения представят в библиотеке на Онежской

Сотрудники библиотеки № 44 ко Дню смеха для всех желающих проведут мероприятие «Забавное, веселое, смешное». Встреча состоится в воскресенье, 1 апреля. — Для юных читателей будет открыта выставка «Волшебники смеха», где будут представлены самые популярные прозаические и поэтические произведения: басни, рассказы, эпиграммы, написанные российскими и зарубежными писателями, — уточнила Светлана Зайцева Начало мероприятия в 16.00. Напомним, библиотека № 44 находится по адресу улица Онежская, дом 17, корпус 4. (ео)