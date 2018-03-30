В Выборгском замке расскажут об освоении Севера

13 апреля в Выборгском замке в рамках проекта «Освоение Севера: тысяча лет успеха» откроется выставка «Помни о Севере…».

Проект «Освоение Севера: тысяча лет успеха» подробно отвечает на эти вопросы, используя и традиционные, и самые современные способы доставки информации; знакомит с героической историей открытий, освоения, жизни на севере нашей страны; рассказывает об уникальных «северных» коллекциях из собраний ведущих музеев России и дарит несомненные поводы для национальной гордости…