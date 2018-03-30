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В ДК на Шушенской проведут выставку «Пасхальный дар»
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В ДК на Шушенской проведут выставку «Пасхальный дар» 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Выставка детских рисунков и поделок «Пасхальный дар», посвященная православному празднику Воскресения Христова, откроется в преддверии Пасхи в доме культуры «Юность» на Шушенской. Об этом сообщили в администрации ДК.
— В работах детей найдут отражение мотивы праздника: расписные куличи, пасха, крашеные яйца в корзиночках, первые весенние цветы, вербные веточки, яркие полотенца с узорами. Натюрморты будут выполнены гуашевыми красками, — рассказала художественный руководитель дома культуры «Юность» Юлия Дьяченко-Декова.
Выставка пройдет с 6 по 15 апреля. Адрес ДК — Шушенская улица, 7. (иб)
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