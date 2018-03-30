В ДК на Шушенской проведут выставку «Пасхальный дар»

Выставка детских рисунков и поделок «Пасхальный дар», посвященная православному празднику Воскресения Христова, откроется в преддверии Пасхи в доме культуры «Юность» на Шушенской. Об этом сообщили в администрации ДК.

— В работах детей найдут отражение мотивы праздника: расписные куличи, пасха, крашеные яйца в корзиночках, первые весенние цветы, вербные веточки, яркие полотенца с узорами. Натюрморты будут выполнены гуашевыми красками, — рассказала художественный руководитель дома культуры «Юность» Юлия Дьяченко-Декова.

Выставка пройдет с 6 по 15 апреля. Адрес ДК — Шушенская улица, 7. (иб)