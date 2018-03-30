Урок-путешествие «С Милием Балакиревым» прошел в Выхине-Жулебине

Руководитель Музея художественного образования имени Балакирева Смирнова И. В. и преподаватель Горохова А. В. провели урок-путешествие «С Милием Балакиревым» совместно с учащимися отделений «Духовная музыка», «Хореографическое искусство», «Театральное искусство».

Маршрут путешествия проходил по всей школе, начиная с первого этажа. В живой, творческой атмосфере ученики познакомились с интересными фактами из жизни композитора Балакирева, его деятельностью и творчеством, узнали много нового об истории школы искусств. С большим увлечением учащиеся осмотрели разные экспозиции музея. Одним из ярких моментов мероприятия стало знакомство с роялем, подаренным Милием Балакиревым писателю Алексею Тимофееву

С особой теплотой прозвучало стихотворение Светланы Крыковой, мамы Михаила Крыкова — ученика пятого класса отделения «Духовная музыка», посвященное Балакиреву.

В мероприятии приняли участие родители учащихся и получили массу положительных эмоций. (вт)