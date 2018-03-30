Выставки недели: выбор «Артгида». Март 2018

Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина до 22 июля

Лейденская коллекция — крупнейшее в мире частное собрание «золотого века» голландской живописи. Она принадлежит американскому финансисту-миллиардеру Томасу Каплану и его супруге Дафне Реканати-Каплан. Коллекционеры назвали свое собрание в честь родного города Рембрандта, произведения которого Томас Каплан искал на художественном рынке с 2003 года (на выставке представлены 12 живописных работ и 1 рисунок художника). Всего в ГМИИ показывают 80 картин, ни одна из которых раньше в России не выставлялась, — помимо Рембрандта это работы Яна Вермеера , Карела Фабрициуса, Франса Халса и других мастеров.

[Подробнее]

Леон Левинстайн. Источник: jewish-museum.ru Modernist Documentary: фотография Леона Левинстайна Еврейский музей и центр толерантности до 20 мая Леон Левинстайн (1910–1988) относится к плеяде авторов, сформировавших эстетику американской уличной фотографии. Его Америка — живая, клокочущая и немного абсурдная, где не зазорно предстать перед публикой нелепым, старомодным и просто несовершенным. Левинстайн, как и многие его современники, фланировал по улицам с целью «поймать момент», но, как обычно в фотографии, прямо на месте осуществлял «постановку» за счет кадрирования сцены и выбора необходимого ракурса.

[Подробнее]

Илья Долгов. Риф. Courtesy XL галерея

Илья Долгов. Риф XL Галерея до 12 апреля

Выставка художника-натуралиста Ильи Долгова — продолжение прошлогоднего одноименного проекта. На этот раз зрителям предлагается не поэтический отчет о наблюдениях автора, а обучающая модель воспроизводства особей в природе. Основой инсталляции является внушительная по размеру конструкция ячеек сот из алюминиевых трубок и полиэтилена, внутрь которых можно забраться, пережив опыт нечеловеческого — становления насекомым или иным воображаемым существом.

[Подробнее]

Харука Мурата. Сонатина. 2017. Японская бумага, черная тушь. Tama Art University

Преодоление Новый Манеж до 22 апреля

Проект под кураторством Семена Михайловского объединил молодых художников из России и Японии. В экспозицию вошли около 70 японских работ. Произведения живописи, графики и каллиграфии, видеоарт и инсталляции представлены учащимися двух крупнейших университетов — Университета искусств Мусасино (Musashino Art University) и Университета искусств Тама (Tama Art University). Отдельно экспонируются работы, созданные студентами Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, при этом большая часть графики и живописи выставляется на студийных мольбертах, что призвано напомнить об атмосфере учебных мастерских.

[Подробнее]

Кимико Йошида. Фараон. Courtesy Галерея RuArts

Кимико Йошида, Масако Ясуки Галерея актуального искусства RuArts до 12 мая Японские художницы Кимико Йошида и Масако Ясуки уже не первый раз выставляются в Москве. В рамках нынешней экспозиции Йошида представила серию фотографий-автопортретов, расцвеченных абстрактными разводами на манер пятен Роршаха. Масако Ясуки много лет путешествует по городам, пострадавшим во времена Второй мировой войны, и рисует их улицы, реконструируя в своих полотнах стирающиеся слои истории.

[Подробнее]