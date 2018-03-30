Популярная уличная художница написала двухметровые картины о грёзах красавиц

Вечером 30 марта в творческом пространстве «АртЕль» открылась необычная выставка двухметровых холстов со сказочными героинями — их создала известная художница Марина Ягода, граффити которой украсили десятки стен в Новосибирске.

Выставка Insomnia (в переводе — бессонница) объединила семь ярких картин высотой примерно по 2 метра — на них изображены девушки и мужчины, которые видят волшебные сны.

Как пояснила корреспонденту НГС художница Марина Ягода, эти работы она написала специально для выставки примерно за месяц — а краски использовала такие же, как для граффити.

«У нас есть идея — запустить такой челлендж, что посетители выставки будут фотографироваться с понравившейся работой и присылать мне её интерпретацию — что они думают, что здесь изображено. И самой понравившейся мне истории я подарю холст. Мне хочется, чтобы зрители тоже творили — вместе со мной», — отметила автор.

Insomnia будет открыта в галерее до 11 апреля — потом их можно будет приобрести.

«Думаю, что они сами найдут себе хозяев — они открыты для всяких творческих идей. Но нужно достаточно большое, просторное помещение, чтобы они там хорошо смотрелись. Но, опять же, это очень хрупкий материал (пенокартон. — М. М.). На улицу их нельзя», — добавила художница.

Марина Ягода известна в Новосибирске и за его пределами прежде всего своими необычными граффити. Её визитная карточка — это сказочные девушки на фасадах зданий, они «живут» в разных городах России и мира.

Художница рассказала НГС о самых интересных своих граффити, а также призналась, что она рисовать не будет ни за какие деньги и почему новосибирскими пятиэтажками стоит гордиться.