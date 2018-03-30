Уникальные предметы с Русского Севера представили студентам РГПУ в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. / ТАСС /. Редкие рисунки XVIII века о Русском Севере, уникальные изделия и предметы быта северных народов представил в пятницу Государственный музей истории Санкт-Петербурга в авторской лекции-экскурсии студентам-североведам из единственного в стране Института народов Севера в составе РГПУ имени А. И. Герцена. Проект состоялся в рамках проекта компании «Норникель» «Освоение Севера. Тысяча лет успеха», рассказала ТАСС куратор выставки, ученый секретарь музея Ирина Карпенко.

"Это первый опыт сотрудничества нашего музея с Институтом народов Севера. Экскурсия была посвящена теме выставки: как выглядит Север на протяжении трех столетий — с XVIII по XX век, как его представляли. Интересно то, что студенты приехали именно из регионов Крайнего Севера, из далеких от Петербурга северных городов. В какой-то части наша лекция превратилась в диалог, потому что студенты очень хорошо знают про полярные экспедиции, даже современные. Где-то они могли рассказать очень интересные вещи касаемо костюмов северных народов, которые представлены в нашей экспозиции", — рассказала ТАСС куратор выставки.

По ее словам, выставка показывает фонды Музея истории Санкт-Петербурга, здесь множество уникальных графических листов — это рисунки европейских художников, которые приезжали в Россию, были участниками научных экспедиций на Север и рисовали, как устроен быт местных народов. «Представлены и предметы XX века, в частности, работы ленинградских художников, которые изображали ледоколы, построенные в Ленинграде, которые затем работали в Арктике. Это тоже редкие работы, которые находятся в коллекции только нашего музея», — отметила куратор.

Кроме того, зал частично посвящен истории рекламы. Поскольку Россия на европейском рынке ранее всегда ассоциировалась с зимой, медведями и бескрайними просторами, то среди экспонатов — вещи с изображением белых медведей. Это плакаты, открытки, упаковка, фарфоровые изделия, которые стали уже узнаваемым образом продукции Императорского фарфорового завода, затем Ленинградского фарфорового завода.

"Это также торговая упаковка, которая известна, наверное, всем жителям Советского Союза. Например, конфеты «Мишка на Севере», которые производились на кондитерских фабриках всех советских республик. Мы показываем упаковку ленинградских фабрик и в тоже время фабрик Еревана, которые производили ровно такие же конфеты — «Мишка на Севере», — отметила ученый секретарь музея.

Выставка работает еще два дня, до 1 апреля включительно.