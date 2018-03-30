Историю советского футбола покажут нижегородцам 

фото из архива редакцииИсторию советского футбола покажут нижегородцамВыставка «Гол», приуроченная к ЧМ-2018, пройдет в музее современного искусства «Арсенал» с 5 апреля по 26 августа. Об этом сообщают организаторы выставки.
В экспозиции представлены уникальные снимки трех поколений спортивных фотографов: Николая, Марии и Евгения Волковых.
Посетители музея увидят фотографии, на которых запечатлены звезды советского футбола 1930-1980-х годов. Также на выставке будут представлены современные фотоработы лауреатов ежегодного международного конкурса на лучшую футбольную работу и кадрами из архивово агентства Reuter`s.
Выставка «Гол» стала результатом сотрудничества Волго-Вятского филиала РОСИЗО и Мультимедиа Арт Музея, Москва.
Открытие выставки состоится 4 апреля в 19:00, 0+.
Стоимость билетов: 200 руб., льготный — 100 руб. Каждую среду вход на выставку свободный.
Семейство Волковых — «летописцы» советского футбола с 1920-х годов. Николай Волков был корреспондентом газеты «Красный спорт». Младший из семьи, Евгений сначала работал в газете «Известия», а затем в киевской редакции «Советского спорта». Именно там началась карьера фоторепортера, имя которого вскоре узнал весь мир. Сегодня Евгений Волков — хранитель бесценного семейного архива и обладатель множества призов, в том числе — World Press Photo. Часть коллекции Волковых, включающей более 40 тысяч фотографий, будет показана впервые.