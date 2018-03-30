Историю советского футбола покажут нижегородцам

фото из архива редакцииИсторию советского футбола покажут нижегородцамВыставка «Гол», приуроченная к ЧМ-2018, пройдет в музее современного искусства «Арсенал» с 5 апреля по 26 августа. Об этом сообщают организаторы выставки.

Марии и Евгения Волковых. В экспозиции представлены уникальные снимки трех поколений спортивных фотографов: Николая

Посетители музея увидят фотографии, на которых запечатлены звезды советского футбола 1930-1980-х годов. Также на выставке будут представлены современные фотоработы лауреатов ежегодного международного конкурса на лучшую футбольную работу и кадрами из архивово агентства Reuter`s.

Выставка «Гол» стала результатом сотрудничества Волго-Вятского филиала РОСИЗО и Мультимедиа Арт Музея, Москва.

Открытие выставки состоится 4 апреля в 19:00, 0+.

Стоимость билетов: 200 руб., льготный — 100 руб. Каждую среду вход на выставку свободный.