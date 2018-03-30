Штурвал задвижки меняет даты. Достижения новоуренгойских газовиков

Компания «Газпром добыча Уренгой» стала лауреатом самой престижной номинации «Лучший корпоративный календарь» Всероссийского открытого конкурса «Корпоративный календарь 2018».

Презентации календарей участников и круглые столы с именитыми представителями PR-сообщества России состоялись в рамках «Творческой лаборатории» в Перми. Заявки на конкурс подали 43 компании из 14 городов России, их 50 календарей претендовали на награды в десяти номинациях.

Календарный комплекс «Время больших достижений» посвящен 40-летию « Газпром добыча Уренгой». Основная его идея — ярко и интересно показать историю предприятия, успехи и исторически значимые события. Перекидной календарь представляет собой три вектора развития «Газпром добыча Уренгой»: производственный процесс, заботу об экологии и социальную деятельность компании. На его страницах поочередно сменяют друг друга 12 фотографий с видами производства, города Новый Уренгой и природы Крайнего Севера. Тему времени реализовали через слоганы: «Время большого пути в газодобыче», «Время созидательной деятельности», «Время экологически безопасного производства». Необычной деталью календаря стал интерактивный элемент — штурвал задвижки, позволяющий вращать диск с датами, — сообщает служба по связям с общественностью и средствами массовой информации «Газпром добыча Уренгой».

Кроме того, в Перми организаторы конкурса «Корпоративный календарь» впервые провели Всероссийский конкурс «Корпоративный музей». Свои презентации представили 16 музеев из 10 городов страны. Лучший из них выбирали в четырех номинациях: выставка года, экспозиция года, открытый музей и интерактивный музей. По итогам конкурса Музей истории «Газпром добыча Уренгой», отметивший в этом году 35-летие, наградили дипломом второй степени в номинации «Интерактивный музей». В своей экспозиции он использует современные информационные технологии: посетители могут увидеть голографическую инсталляцию «Коренные народы», а также видеоролики в формате 3D, демонстрирующие процесс газодобычи из сверхглубоких газоконденсатных залежей. Кроме того, музей проводит многочисленные просветительские, образовательные и профориентационные мероприятия для работников предприятия, жителей и гостей города.